La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este miércoles al colegio público de educación especial Iker Casillas de Torrejón de Ardoz para inaugurar el curso escolar 2022-2023. Desde este centro, la líder regional ha destacado las principales novedades que trae este periodo de clases y se ha abierto a estudiar cambios para el futuro.

En concreto, Díaz Ayuso ha reconocido que está dispuesta a abordar la posibilidad de que, en años venideros, las clases se inicien en la región el primer día de septiembre, lo que supondría un adelanto de alrededor de una semana respecto a lo que viene siendo habitual. Esta es una petición que vienen formulando las familias con cierta regularidad, sobre todo en los primeros días del curso, aludiendo a las dificultades de conciliación que les suponen las fechas actuales.

La jefa del Gobierno madrileño ha reconocido que esas demandas han llegado también este año a la Puerta del Sol. "Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones", ha afirmado Díaz Ayuso alineándose con la problemática que experimentan los padres. "Las más afortunadas llegan a tener 20 días de vacaciones mientras los colegios están cerrados mucho más tiempo", ha abundado la presidenta regional, para remarcar que los hogares cada vez son más pequeños y en la región hay muchos padres que carecen de ayuda familiar para conciliar.

Pero el Gobierno madrileño no solo va a escuchar a las familias a la hora de tomar una decisión: Díaz Ayuso ha puntualizado y remarcado que también tendrá en cuenta la opinión de la comunidad docente. "No soy partidaria de tomar decisiones a vuela pluma (...) sin consenso y sin estudiarlo bien", ha señalado, "tomar decisiones tan importantes de manera precipitada no es consecuente y creo que no es beneficioso para nadie", ha agregado.

Con esta predisposición al diálogo, la presidenta regional querría evitar, presumiblemente, la polémica que se ha vivido en otras comunidades que ya han adelantado el inicio del curso respecto a lo que era habitual. Es el caso de Cataluña, donde tradicionalmente las clases comenzaban después del 11 de septiembre y este año se decretó la vuelta a las aulas una semana antes, lo que generó convocatorias de huelga entre los docentes.

"Tenemos que escuchar a las familias y a la comunidad educativa y, después, tomar una decisión como gobierno", ha abundado sobre el proceso de estudio que puede abrirse en torno al adelanto de las clases.

Desde la Puerta del Sol se insiste en articular un debate "de manera pausada" que no se demore demasiado, dada la complejidad que conlleva y teniendo en cuenta los cambios (de programación, plantillas...) que habría que acometer si saliera adelante la propuesta. "La escuela es una de las instituciones más importantes de la Nación y todo lo que se haga para mejorarla es bueno, pero hay que hacerlo despacio y de manera meditada", ha insistido Díaz Ayuso.