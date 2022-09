José Antonio Canales, tras la grave cogida en su vuelta a los ruedos, confirma que su relación con Fran Rivera ahora mismo es nula

Hace unas semanas ya desde que José Antonio Canales Rivera sufrió una grave cogida en su vuelta a los ruedos en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). En su regreso a Sálvame, el colaborador ha contado algunos detalles del incidente y, además, ha revelado cómo se encuentra actualmente su relación con Fran Rivera.

"Me operaron al instante porque no paraba de sangrar. Sentí tanto dolor y me rasgó tanto... Me operaron y decidieron trasladarme, porque no se fiaban de que la cornada tuviera otra trayectoria o tener conductos afectados. Yo era consciente de todo. Me han dado 40 puntos de sutura", dijo sobre lo ocurrido.

Sin embargo, sobre la situación con su primo dejó algunas declaraciones que le dejan en mal lugar. "Los últimos 25 años mi relación con él es absolutamente igual, la misma, nula. Cuando coincidimos tenemos buena relación, nos llevamos bien todo políticamente correcto".

Además, el colaborador asegura que Fran no le ha llamado para preguntarle: "Estaría ensayando. También es verdad que era muy próximo a la Goyesca en la que él es empresario. No pasa nada, a mí no me suma ni me aporta nada, yo respeto total y absoluto lo que haga y deshaga. Duele cuando esperas algo de alguien, pero cuando no lo esperas... Yo sí le hubiese mandado un mensaje".

Por el contrario, el hijo de Teresa Rivera confirma que su relación actual con Kiko está mejor que nunca. "Es un tipo cariñosísimo. Tengo de dos años para acá comunicación con él y hemos querido quedar para comer, hablamos, nos hemos visto", dijo, además de asegurar que Cayetano ha sido quien más se ha preocupado por él.