Concentración en Úbeda contra "la terrible agresión machista" sufrida por una vecina: "¡No más dolor"

"No más mujeres agredidas, no más mujeres muertas, no más violencia de género... no más dolor", ha clamado la concejala de Igualdad, Francisca Isabel Millán, encargada de dar voz al manifiesto en un acto en el que también se ha guardado un minuto de silencio.

La edil ha trasladado el "apoyo" y "cariño" de la ciudadanía ubetense a la víctima y su familia, así como todas las fuerzas "para que se recupere pronto y siga viviendo". Y ello, en "un día triste", fruto "de la mayor de las consternaciones", con una mujer "agredidabrutalmente por su pareja" y unos "hijos e hijas envueltos en una tragedia inadmisible", como es "la violencia de género".

La edil ha considerado importante alzar la voz para manifestar "el más absoluto rechazo, sin paliativos" a esta violencia y ha recordado que, "frente al negacionismo que quiere borrar del imaginario colectivo la violencia de género, ésta insiste, se presenta una y otra vez".

"Por eso, que hoy estemos aquí es importante. Queremos decirle a los maltratadores que nosotros sí reconocemos la violencia de género y la rechazamos y que nunca encontrarán en nosotros y nosotras una palabra de justificación para sus repugnantes actos. Queremos ser un muro que les impida el paso", ha declarado.

Ha añadido que "una democracia real no puede admitir tortura, persecución ni agresión a las mujeres" y, "si lo permite o niega su realidad, no será democracia". "Queremos decir que las mujeres no queremos ni estamos dispuestas a tener miedo, no queremos ni estamos dispuestas a ser víctimas de estas agresiones inadmisibles y machistas solo por el mero hecho de ser mujeres", ha incidido.

Por ello, ha demandado "a toda la sociedad que aúne fuerzas para alcanzar un cambio social y cultural, compartido por hombres y mujeres, real y efectivo, que permita erradicar la violencia de género y alcanzar la equidad y la justicia".

"Ahora más que nunca se hace patente la necesidad de hacer cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mantener y mejorar las leyes de Igualdad o Violencia de Género", ha asegurado la concejala.

Además, ha renovado el compromiso del Ayuntamiento "con las políticas que, aprobadas en el pleno de esta Corporación, se encuentran contenidas en el Primer Plan Contra la Violencia hacia Las Mujeres de Úbeda 2018-2022" y para impulsar actuaciones en el ámbito de sus competencias "contra esta lacra".

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20,00 horas del pasado lunes, cuando se recibieron avisos de que una mujer yacía en el suelo y sangrando en la calle Juan Montilla de Úbeda, según informó la Policía Nacional.

Los agentes localizaron a esta persona que, en efecto, sangraba abundantemente tras haber recibido dos puñaladas, en el portal de su vivienda, según informaban a Europa Press fuentes del caso. Fue evacuada al Hospital San Juan de la Cruz, auque posteriormente ha sido trasladada a otro centro hospitalario andaluz sin que hayan trascendido datos sobre su estado.

La mujer, que había denunciado en 2017 a su presunto agresor, había sido atendida en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Úbeda, dependiente del Ayuntamiento. "Había recibido asistencia en materia de violencia de género, apoyo psicológico y orientación laboral. Habían completado todos los itinerarios y programas que se establecen en estos casos", han indicado desde la Delegación del Gobierno andaluz.

Con respecto al autor de los hechos, la Policía Nacional señaló que sería el varón pareja de la víctima, de 42 años de edad, quien se dio a la fuga llevando consigo al hijo que tienen en común, de dos años. Lo dejó en casa de sus padres, donde fue localizado por los agentes, y por orden judicial ha quedado al cuidado de los abuelos maternos.

Finalmente, el presunto agresor fue localizado el mismo lunes por la Guardia Civil con su vehículo en La Carolina y detenido después en Santisteban del Puerto, para su posterior traslado a la comisaría de la Policía Nacional de Úbeda.

Se está a la espera de que pase a disposición judicial, algo que este cuerpo, que le imputa un delito de lesiones, preveía para este miércoles. No obstante, está por confirmar cuándo prestará finalmente declaración ante el juez, ya que se encuentra también hospitalizado tras presentar dolores abdominales y se está pendiente de su evolución.