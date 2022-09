A Revilla le parece "bien" que Buruaga sea la candidata del PP y le desea "suerte"

Además, el regionalista ha deseado "suerte" a la dirigente popular, "pero no a costa del PRC", según ha manifestado a preguntas de los periodistas tras conocerse que Buruaga se presentará al Congreso Regional del PP, que se celebrará el 7 de octubre.

"A mí me parece bien todo. Cada partido presenta a los candidatos o candidatas que crea más oportuno. Yo nunca me he metido a valorar por qué otros partidos presentan a unos u otros. Bastante tengo con el mío", ha apuntado Revilla, que esta semana indicó que desvelará su futuro político -si opta a la reelección en el PRC y la Presidencia autonómica- en la primera quincena de octubre.

Ha reflexionado que si los populares eligen a Buruaga como candidata "será porque la consideran la persona idónea", porque es quien "controla el partido aquí", en Cantabria, y él no tiene "nada más que objetar".

Para el regionalista, "cualquier candidato que se presente" de otro partido "es un rival" en los comicios, que no "un enemigo", ha precisado para finalizar.

El presidente cántabro ha contestado así a los medios tras asistir al 50 aniversario de Brittany Ferries.