La Universidad de Michigan-Dearborn se suma a Blacklladolid que maridará en Fuensaldaña literatura y vino

Gracias a esta colaboración entre el centro y el certamen, alumnos de esta universidad podrán seguir las diferentes ponencias que tendrán lugar en el Castillo de Fuensaldaña del 21 al 25 de septiembre y tendrán la oportunidad de intervenir planteando sus cuestiones, algo que según destaca Hershock "están deseando".

Por otra parte, en la Universidad de Michigan-Dearborn se llevará a cabo una jornada vinculada a Blacklladolid en la que participarán tres ponentes vinculados a la literatura y al vino como son el profesor de la Universidad de Valladolid José Ramón González García; el profesor de la State University of New York-Oswego Xosé Pereira Boán, y el profesor de la University of Arizona Malcolm Compitello.

NUEVOS PATROCINIOS

Además de esta colaboración, Blacklladolid suma nuevos patrocinadores en su segunda edición. Así, la bodega ribereña Dehesa de los Canónigos y la Universidad Europea Miguel de Cervantes se unen como empresas patrocinadoras de este certamen que en 2022 unirá literatura y vino con un cartel de excepción en ambos sectores.

Por su parte, la Diputación de Valladolid, Coca-Cola, Emina, Cuatro Rayas, Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Fuensaldaña renuevan su patrocinio con el certamen.

Estos patrocinadores se unen así a la celebración de un certamen que durante cinco días reunirá en el Castillo de Fuensaldaña a primeros espadas tanto de la literatura como del mundo del vino.

En este sentido, el cartel literario está formado por autores de la talla de Arturo Pérez-Reverte, Jorge Fernández Díaz, Julia Navarro, Dolores Redondo, Santiago Posteguillo, María Oruña, Blue Jeans y Eloy Moreno. Por su parte, el sector del vino estará representado por Luis Gutiérrez, Ferran Centelles, Amaya Arzuaga, César Saldaña, Cristina Forner, Santiago Rivas, Almudena Alberca y Miguel de Lucas.