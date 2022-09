La Universitat Internacional de València i Michael Page tanquen un acord per a impulsar les oportunitats laborals

D'aquesta manera, les dos institucions apostaran per fomentar l'empleabilitat sostenible mitjançant programes de pràctiques que faciliten l'aprenentatge i l'accés al món laboral als estudiants de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de VIU. També mitjançant masterclass conjuntes sobre les noves competències que demanden actualment les empreses, amb experts de Michael Page en recursos humans i màrqueting, entre altres temes.

En aquest sentit, els dies 19 i 20 d'octubre la Universitat Internacional de València celebrarà la III Jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), promogudes pel Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals amb la participació de Michael Page, que abordaran els reptes i riscos actuals del mercat laboral. Entre altres temes, es debatrà sobre el lideratge sostenible, la gestió de la carrera laboral i la conciliació.

El conveni subscrit entre les dos organitzacions contempla, a més, la creació de línies de col·laboració conjuntes que impacten en l'accés laboral dels joves estudiants.

Sobre aquest tema, Julia Martínez, degana de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de VIU, destaca la importància d'aquest conveni per a la seua Facultat: "aquesta nova aliança amb Michael Page és clau perquè els alumnes dels màsters i graus de l'Àrea d'empresa de VIU entenguen què habilitats i competències els demanden les empreses hui en dia i com poden desenvolupar-les".

"La importància d'impulsar i estrènyer les relacions entre empresa i universitat és vital no només per a garantir l'empleabilitat dels joves, sinó també per a respondre la necessitat que els professionals del futur pensen diferent, en un segle que els està exigint respostes diferents", ha assenyalat.

CONNECTAR CAPACITATS

Per la seua banda, el Sènior Associate Manager de Michael Page, Ángel Martínez, assenyala que la firma d'aquest acord de col·laboració amb la Universitat Internacional de València "permet connectar les capacitats educatives de la universitat amb el coneixement de la realitat del mercat laboral de Michael Page".

"Aportar valor als estudiants de la VIU per a fer real el seu projecte professional i a les empreses per a trobar el talent que necessiten és un dels compromisos més importants que tenim com companyia", ha assenyalat.

En eixe sentit, ha apuntat que són "moltes les variables que influeixen en el nostre futur, i l'evolució de l'ocupació és una part molt important. Projectes com el qual iniciem amb la VIU ens ajuden a generar valor per a les persones i la societat en general, convertint-nos en agents actius del canvi", afig.