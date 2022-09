El drama de Carmen: con 73 años y problemas de movilidad, necesita el piso que puso en alquiler para vivir y no lo puede recuperar

"Vivimos un infierno", dice Lluis Yubero Mateu. Explica que es debido a que su madre, Carmen Mateu, de 73 años, y "con un problema en la rodilla", necesita irse a vivir a un piso que puso en alquiler en Malgrat de Mar, porque en la finca donde vive no hay ascensor, pero no lo puede recuperar. El motivo, cuenta el hijo, es que su inquilino rechaza marcharse, aunque no paga desde diciembre del año pasado.

Según un informe del ambulatorio que ha facilitado Lluis a este diario, Carmen presenta "signos de alarma" y tiene "ideas suicidas" a raíz de la situación, por lo que debe tratarse con antidepresivos.

El hijo se queja de que la mujer no puede disponer de su piso pese a que lo compró "con su esfuerzo" en 2007, "para complementar su pensión de 800 euros y poder vivir dignamente su vejez".

Cuenta que, según un informe de los servicios sociales municipales que pidió el abogado del inquilino, este, que gana "14.000 euros" anuales con "economía sumergida", no puede pagar el alquiler, de 395 euros mensuales, "por vulnerabilidad". "Es un alquiler que creo que no es abusivo. Es asequible, porque creo que hay que ayudar a la gente", añade Lluis.

También explica que han enviado "varias instancias al Ayuntamiento de Malgrat para conocer la alternativa habitacional" para el hombre que okupa el piso y no han recibido "ningún tipo de contestación" ni han ofrecido una "alternativa habitacional" a su madre.

"No hay derecho, una persona, yo misma, que ha trabajado tanto", se lamenta Carmen, y añade: "Es injusto, es muy duro, y no puedes hacer nada".

Fuentes del Ayuntamiento de Malgrat de Mar han señalado que no pueden proporcionar información sobre el caso por "una cuestión de protección de datos".

Han asegurado, sin embargo, que han atendido a Lluis y Carmen incluso presencialmente.