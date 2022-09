Acusan a la 'tiktoker' Carla Vico de estafar a una marca de joyas: "Las 'influencers' no son lo que aparentan"

Aunque muchas influencers se esfuercen en transmitir solo los aspectos positivos de su vida, en esta era de internet es imposible que los secretos no salgan a la luz. Si no que se lo digan a Carla Vico, que ha sido acusada de estafar a la marca Cambolo.

Tras las críticas hace una semana a la tiktoker Abril Cols por vender en Vinted unas prendas de las que se suponía que tenía que hacer promoción en su cuenta de Instagram, María, la dueña de la joyería, ha decidido exponer su "mala experiencia" con Vico.

En un vídeo que ya tiene más de medio millón de visualizaciones, ha comentado que fue ella la que se acercó a la catalana para ver si, a cambio de unos productos gratis, promocionaba su marca en sus historias.

Aunque al principio aceptó, y rápidamente señaló los collares que quería, luego nunca publicitó nada de Cambolo en su cuenta. María intentó volver a contactar con ella, e incluso ofreció un código con un 10% de descuento.

Tres meses después, la empresaria ha querido desvelar la situación "para dar visibilidad al tipo de influencers que hay que juegan con las pequeñas marcas que no tenemos voz" y que "no son lo que aparentan".

La modelo, que tiene más de 100.000 seguidores y es conocida por mantener una relación con Álvaro González, hijo mediano del exjugador Míchel González, no ha querido responder a las acusaciones. De momento, solo ha bloqueado los comentarios de críticas que ha recibido en sus fotos y no ha dado ninguna declaración.

Esta nueva polémica ha vuelto a abrir el debate sobre la manera en la que trabajan las instagrammers, ya que muchas veces no firman un contrato que las comprometa a subir contenido.

En situaciones donde la transacción no implica un pago y solo hay que subir una foto a cambio de un regalo, no se pide un contrato. Una práctica muy normalizada en la que muchos se escudan cuando después no quieren cumplir con lo prometido. Sea como sea, supone una pérdida de dinero para la empresa que está intentando crecer.