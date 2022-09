Tres homes resulten ferits en col·lisionar diversos vehicles en la CV-30 a Paterna

Sobre les 9.20 hores s'ha alertat el CICU d'un accident entre diversos vehicles, en la carretera CV-30, a l'altura del quilòmetre 1, en el terme municipal de Paterna. Fins al lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU i una altra de SVB.

L'equip mèdic del SAMU ha assistit a tres ferits com a conseqüència de l'accident: un home, de 52 anys, ha sigut evacuat per cervicalgia, a l'hospital Arnau de Vilanova; un altre, de 36 anys, ha sigut traslladat per cervicalgia i dolor d'esquena al Clínic i l'últim ferit, un home de 64 anys, amb traumatisme facial, ha sigut donat d'alta "in situ".