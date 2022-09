Un total de 42 xefs de 12 països opten a cuinar la "millor paella del món" en el Concurs de Sueca (València)

Els cuiners aspiren a obtindre el títol de 'millor paella del món' cuinant la recepta tradicional del certamen, en les mateixes condicions i amb els mateixos ingredients, en l'emblemàtic Passeig de l'Estació que torna a acollir el Concurs després de dos anys per la pandèmia.

La Regidoria responsable del certamen gastronòmic més antic dels que se celebren a Espanya es troba ultimant tots els detalls perquè el pròxim 11 de setembre l'esdeveniment torne a ser tot un èxit.

"La gran repercussió mediàtica i l'interés per participar que desperta entre els professionals, edició després d'edició, reafirma a aquest certamen com un dels més importants a nivell mundial. Enguany hem hagut d'ampliar el nombre de cuiners per a no deixar-nos sense participar a cap país interessat a acudir. Portem molts mesos de treball intens per a poder oferir, tant a la ciutadania com als visitants, un dia de festa i tradició entorn del nostre plat més internacional. I com a Ciutat Arrocera d'Espanya, estem molt satisfets d'haver aconseguit situar el nostre Concurs en el lloc en què es troba", assenyala la regidora Manoli Egea.

L'edil ha convidat també a la població i visitants a la VII Firarròs, situada en el mateix Passeig de l'Estació, durant tot el cap de setmana, i en la qual es podrà degustar una gran varietat d'arrossos, embotits artesanals i dolços tradicionals.

A més, les persones interessades a gaudir de l'autèntica paella del Concurs, poden fer-ho durant tot l'any en un gran nombre de restaurants de la ciutat que ofereixen en les seues cartes la recepta original del certamen. Es tracta d'una de les novetats introduïdes en la passada edició per la Regidoria responsable amb la col·laboració del Gremi d'Hoteleria de Sueca i Platges.

Per la seua banda, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per poder celebrar la 61 edició del Concurs ja en tota la seua plenitud, després de la suspensió en 2020 i les restriccions que es van haver d'aplicar en 2021.

"Per a nosaltres, com a Ajuntament, suposa un tremend orgull comprovar, a força de molt d'esforç i dedicació, els fruits que any rere any arreplega aquest esdeveniment gastronòmic de caràcter internacional; l'afecte i admiració que desperta entre els especialistes en la matèria, visitants i mitjans de comunicació; i el respecte i interés per part dels participants, procedents de totes les parts del món", assevera..

"La nostra obligació -prossegueix- és reconéixer la importància d'eixe llegat que ens han deixat i continuar treballant per a millorar-ho". Així mateix, l'alcalde de Sueca ha tingut paraules d'agraïment per a la regidor responsable del Concurs, l'equip de persones que treballen durant tot l'any perquè el certamen siga un èxit i les empreses patrocinadores que, una vegada més, s'han bolcat amb l'esdeveniment.

"Des de la nova direcció del Concurs apostem, com sempre, per la cura dels nostres patrocinadors i participants, que són una part fonamental del certamen. Conjuntament amb Adolfo Cuquerella, coordinador gastronòmic, enguany hem volgut donar-li un toc renovador a l'organització i coordinació del Concurs", ha comentat Tony Landete, director i coordinador del certamen.

PREMIS

Pel que fa als premis que s'atorgaran, a més dels tres guardons a la millor paella de l'edició, s'entregaran premis a la millor paella cuinada per un restaurant local, autonòmic, nacional i internacional. En la present edició, han sigut convidats a participar els negocis d'hoteleria i restaurants de Sueca: Bar Restaurant Galiana, Restaurant Sequial 20 i El Rebost Restaurant.

Per la seua banda, els concursants de la Comunitat Valenciana seran: Restaurant Mornell (El Palmar, València), Vernetta Restaurant (València), Restaurant Casa Macario (Tavernes de Valldigna, València), Mesón El Molino (València), Venta Sant Jordi (Alcoi, Alacant), Xef Amadeo (Platja de Gandia,València), Restaurant Setaygues (Setaigües, València), Restaurant Valhalla (Algemesí, València), Restaurant El Mosaic (Meliana, València), Goya Gallery Restaurant (València), Restaurant Ca Tomás (Alzira, València), Restaurant Casa Granero (Serra, València), Restaurant Al Grano (La la Canyada, Paterna, València) i Restaurant Enboga-Bar, València.

Procedents de diverses comunitats autònomes acudiran: Restaurant La Ula (Hotel Santa Eulàlia) (Puertollano, Ciudad Real), Restaurant El Muelle del Barrio Pesquero (Santander, Cantàbria), Restaurant Atlántico 57 (la Corunya), La Grifería Gastrobar (Port de la Creu, Tenerife), Mesón El Copo (Palmones, Els Barris, Cadis), En Blanko Taberna (Pinto, Madrid), Restaurante Catedral Hotel Palacio de La Marquesa (Teruel), Restaurante La Basílica (Candelaria, Tenerife), Tasca y Arroces "El Puente" (Palma de Mallorca), Restaurant l'Arròs (Deltebre, Delta del Ebro), Restaurant Makkila (Madrid), Restaurante Fandango (Es Pujol, Formentera) i Restaurant Gusto Sevilla (Sevilla).

Pel que fa a la participació internacional, la nòmina de participants és la següent: Tasty Paella (Texas, EUA), La Solórzano (Puerto Rico), Bornheimer Ratskeller (Frankfurt Am Main, Alemanya), Toro Bar (Zürich, Suïssa), Casa Paella LTD (Diamond Harbour, Canterbury, Nova Zelanda), Tapas Revolution Restaurants (Anglaterra), Aupa (Osaka, el Japó), Restaurante Little Spain (Yeonheedong, Seúl, Corea), Crocus Servicios Gastronómicos (Guadalupe, Zacatecas, México), Simply Spanish (South Melbourne, Austràlia), Curie's Catering Group (Bell Gardens, California, EEUU) i Paella & Gourmet, (Le Touquet Paris plage, França).

Els participants seran valorats, un any més, per un jurat de reconegut prestigi professional amb una llarga trajectòria en el món de la gastronomia des de diferents àrees, que aportarà la seua visió i coneixement entorn del complex i ancestral món de la paella, on no solament explica saber executar la recepta sinó elaborar-la amb destresa i amb respecte a cadascun dels ingredients.

En la present edició s'entregaran novament els reconeixements de Paelleros d'Honor, en aquesta ocasió a títol pòstum, als reconeguts suecans Antonio Puchades (futbolista) i Pascual Carrasquer (artista faller).

Finalment, en l'apartat de patrocinadors, enguany s'han batut tots els rècords en el nombre d'empreses i entitats que han volgut prestar la seua col·laboració amb l'edició 61 del Concurs. En aquesta edició han sigut: Alabau Frutas y Verduras, Arroz Dacsa, Bodegas Murviedro, Cafés Granell, Caixa Popular, Carmencita, Chovi, Coca Cola, Etygraf, Granny Fruta Granizada 100% natural, Grupo Sada, Industrias Belseher, Intercun, Licor Crema de Arroz Ciudad de Sueca, Oliespal, Paellafest, Sercyoval, Sipcam-Inagra, Tamdental Clínica Dental, Turia, Viel Carrocerías I Destilerías Ferri.