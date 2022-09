Pleno-PP y Vox rechazan medidas del PSOE a la nueva crisis porque son "parches para paliar la ineficacia de ocurrencias"

"Si se quiere se puede", ha defendido la procuradora socialista que ha lamentado el rechazo a las propuestas del PSOE por parte de los grupos PP y Vox a los que ha advertido de que no están a la altura de Castilla y León "ni lo estarán nunca", ha añadido.

Sin embargo, tanto la 'popular' María del Carmen Sánchez Bellota como el procurador de Vox Francisco Javier Carrera han coincidido al afirmar que las medidas del PSOE, en las que ven un "debate baldío y propagandístico que no aporta nada al magnífico plan de la Junta de Castilla y León", llegan además "tarde, sin estudiar ni analizar" y son "parches para tapar la ineficacia de las ocurrencias a destiempo que impone el Gobierno socialcomunista", "parchecitos -ha añadido el parlamentario de Vox- que cuestan dinero a las arcas públicas y que no pretenden otra cosa que dar patadas adelante".

"Todo lo que piden en esta PNL ya está en marcha (...) no hablo de parches, hablo de medidas de calado de esas que sirven para afrontar los problemas y no para justificarse", ha aseverado Carrera que ha ironizado sobre el "esperpento" de la "distorsión de la realidad" en la que están instalado, a su juicio, el 'Gobierno socialcomunista' de España al que ha achacado que no haya hecho nada para frenar la inflación mientras la gente "las pasa canutas".

"Menudo papelón", ha espetado el procurador de Vox a quien Patricia Gómez ha respondido que papelón es tener una Vicepresidencia sin competencias y dedicada a "colocar a todos los amiguetes". "Nosotros somos más de honrar a los ciudadanos que a los santos", ha ironizado la socialista que ha situado la fiesta de Vox en el 18 de julio, el día del Alzamiento Nacional.

Por su parte, Sánchez Bellota ha reprochado la "falta de seriedad, de compromiso y de coherencia" del Grupo Socialista al presentar una PNL mientras el Gobierno de la nación incrementa la presión fiscal a todos los ciudadanos ya que carecen de un plan de recuperación económica mientras llega tarde a las propuestas del PP, "que empieza a ser una tónica general".

"Para hablar de economía hay que hacer antes los deberes", ha explicado la procuradora 'popular' ante el "revoltijo" de propuestas del PSOE con errores de concepto en sus planteamientos.

Desde el Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha respaldado la PNL del PSOE por ser "absolutamente sensata, necesaria e imprescindible" y "totalmente razonable" que las administraciones públicas protejan a las familias. "¿Para qué sirve el Gobierno de Castilla y León que no hace nada?", se ha preguntado Fernández que ve al presidente de la Junta ocupado sólo de mantenerse en la "poltrona".

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea -ha reclamado la votación por separado de los puntos 1 y 3 que no ha sido aceptada por el PSOE- se ha mostrado "muy de acuerdo" en que se cumpla la palabra dada por la Junta en asuntos como la gratuidad del transporte público.

El PSOE pedía la gratuidad de todos los abonos de transporte competencia de la Comunidad Autónoma hasta el 31 de diciembre, la inclusión en las rutas de transporte escolar a los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y la bonificación con un 25 por ciento los nuevos bonos de Renfe de alta velocidad AVANT o los que tengan las mismas condiciones en León, Palencia, Zamora y Burgos.

También pedía la bonificación en los billetes de transporte de viajeros por carretera hasta el 60 por ciento del billete y la implementación una línea de ayuda a las entidades locales titulares detransporte urbano para financiar el 30 por ciento del billete

"Es una auténtica vergüenza y, además, una estupidez que consigue más éxodo demográfico. Espero que se resuelva a la mayor brevedad posible porque es un incumplimiento flagrante", ha pedido Igea. "¡Qué le voy a contar de incumplimientos que usted no sepa!", ha espetado Gómez en su segundo turno de palabra al antiguo socio de Gobierno del PP.

Y desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya! la procuradora Leila Vanessa García se ha mostrado a favor de "todo tipo de medidas" ante la crisis actual.