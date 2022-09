Alcalde de El Perelló acusa a Bernabé de "dejación de funciones" en el trasvase de arena

"Nadie de la Delegación del Gobierno ni en la demarcación de Costas se ha dirigido al Ayuntamiento de El Perelló para informar de que el aporte de arena previsto para el 12 de septiembre no se hará, nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación", ha reprochado en un comunicado.

Por eso, sostiene que Bernabé y los responsables del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los que depende Costas, han hecho "una grave dejación de funciones y responsabilidad al dar carpetazo a esta demanda necesaria de una solución". Juan Botella ha subrayado que los ayuntamientos no deciden "ni cuáles son las actuaciones para regenerar las costas ni de dónde se deben obtener los recursos, eso es competencia del Ministerio".

Así lo ha indicado después de que este martes se hiciera público que el trasvase de arena previsto desde la playa de El Perellonet, en el término municipal de València, a la playa de El Perelló, entidad local menor perteneciente a Sueca (Valencia), haya quedado suspendido por la falta de acuerdo entre los dos núcleos de población, según informó la Delegación de Gobierno, que apuntó que, ahora, El Perelló deberá iniciar de nuevo esta petición para poder buscar "una solución de consenso" que haga posible el aporte de arena.

Sin embargo, según el alcalde de la localidad, "El Perelló hizo una petición a Costas; lo que el Ministerio y su Delegación del Gobierno deben hacer es poner los medios, no escudarse en una falta de acuerdo entre los municipios, eso es esconderse porque es su competencia y su responsabilidad".

En esta línea, ha subrayado que si los técnicos de Costas creen que se debe hacer un aporte de arena, "que la traigan de El Perellonet o de cualquier otro lugar de la costa es su decisión y su competencia, nosotros no tenemos capacidad para imponer de dónde debe traerse esa arena".

Juan Botella ha advertido de que el consistorio no iniciará "ningún trámite de nuevo" ya que "Costas y la Delegación del Gobierno saben cuál es la situación porque se les informó en abril y se le solicitó una solución".

"A partir de ahí, es su responsabilidad, si no quieren hacer nada, no puede escudarse Pilar Bernabé en algo que no es competencia municipal", ha zanjado, y ha expresado sus dudas sobre si la actuación de la delegada "hubiera sido la misma si gobernara otro partido político en El Perelló".

"PARCHE"

Según Juan Botella, "llegados a este punto todos somos conscientes de que el aporte de arena es un parche que durará unas semanas o meses, eso lo sabemos hace años; por eso ya no queremos limosnas, reclamamos medidas definitivas como los arrecifes artificiales, que protegen la costa y regeneran la flora y la fauna".

Mientras tanto, ha lamentado que "hoy mismo el mar se encuentra a escasos centímetros de uno de los muros del paseo marítimo del Perelló". "En cuanto venga un temporal, se verá afectado, y yo me pregunto si la Delegación del Gobierno asumirá la reparación de esos daños cuando se produzcan, porque es su obligación proteger el paseo marítimo y las propiedades de los ciudadanos de la acción del mar", ha agregado.

PETICIÓN DE UNA REUNIÓN

El alcalde ha solicitado hoy mismo una reunión con la delegada del Gobierno "para expresarle nuestro malestar por toda esta situación que han generado y para pedirle soluciones definitivas al Gobierno de España".

Además, ha solicitado sendas reuniones con el grupo del Partido Popular en el Congreso y el Senado para trasladar "una problemática común a muchos municipios costeros", y no descarta movilizaciones en València o Madrid porque "no podemos permitir que la dejación de responsabilidades afecte de forma grave a nuestro turismo, que es parte esencial de la economía del municipio".

El alcalde de El Perelló también se está coordinando con el alcalde socialista de El Mareny de Barraquetes para tomar medidas conjuntas.