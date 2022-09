Mazón contesta a Puig sobre la desimputació d'Oltra: "Una cosa són els desitjos i una altra, la realitat"

En una roda de premsa que ha oferit aquest dimecres després del comité de direcció, Mazón ha insistit que la Generalitat "demane perdó" a la menor que va patir abusos per part de l'ex-marit de Mónica Oltra perquè és l'"única víctima". A més, ha instat a "deixar treballar a jutges i fiscals".

D'altra banda, preguntat per l'anomenada 'clàusula Oltra' inclosa en el reglament de primàries de Compromís, Mazón ha indicat que "no és qui per a donar consells a ningú", però que ell faria "una clàusula de demanar perdó". I ha insistit que "ningú li ha demanat perdó a una xiqueta que ha patit abusos".