Lesmes descarta una dimisión en bloque del CGPJ y pide a Sánchez y Feijóo que solucionen "de urgencia" un bloqueo "insostenible"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha comparecido este miércoles en la apertura del año judicial para reclamar a Gobierno y oposición que solucionen "de urgencia" el bloqueo "insostenible" del órgano que preside.

El magistrado ha descartado, sin embargo, la posibilidad de una renuncia "en bloque" de los vocales del CGPJ, calificando esa posibilidad de "irresponsable".

Lesmes ha centrado sus críticas en la actuación del Gobierno y del Partido Popular, primero por no llegar a un acuerdo, y segundo por la inhabilitación del órgano de los jueces en funciones.

Lesmes se ha referido a la iniciativa legislativa del Gobierno que inhabilitó el CGPJ para luego permitirle nombrar a vocales del TC como un "estropicio devastador" que ignora la "penosa" situación del Tribunal Supremo. "No se había producido una situación semejante en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos tan negativos, que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial", ha sentenciado Lesmes en un discurso realmente crítico con los políticos.

Quien no ha podido asistir, al ser baja de última hora, es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dado positivo en covid y no podrá presentar la Memoria de la Fiscalía. Álvaro García Ortiz, que tomó posesión de su cargo el lunes pasado, ha sido sustituido por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.

El acto de apertura se celebra tras unas jornadas turbulentas para el CGPJ, que se enfrentará el próximo jueves a la primera votación de los dos vocales del Tribunal Constitucional que el Gobierno le obliga a nombrar antes del 13 de septiembre. Los últimos días han dejado patente la dificultad del mandato del Gobierno, que Lesmes trata de cumplir a toda costa, pese a las amenazas de boicot del ala conservadora del órgano de los Jueces.

El pasado lunes El Mundo publicó una información asegurando que el Ejecutivo estaba presionando a Lesmes para que se renueve el TC a cambio de facilitarle a él mismo un puesto en el tribunal de garantías.

La información, que causó indignación en las filas del Partido Popular, fue negada el mismo lunes por Lesmes. El presidente del CGPJ aseguró no estar interesado en el cargo que supuestamente le ofrecía el Gobierno. "En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato. Lo saben porque se lo he puesto yo de manifiesto", zanjó el magistrado.

Respecto a los intereses que mueven a Lesmes a sacar adelante la votación de los vocales, él mismo declaró el pasado lunes que se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga "en rebeldía" y a que "debe cumplir la ley aunque no le guste".

Lesmes sabe, a pesar de todo, que no las tiene todas consigo en la renovación del TC y que el consenso entre los vocales es difícil de conseguir, más aún en el plazo indicado por el Gobierno.