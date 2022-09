Ranera (PSOE): "No nos podemos estar dedicando a otras cosas mientras no resolvamos la huelga del autobús"

"Lo tienen que resolver", ha asegurado Ranera agregando que los gobiernos municipales anteriores "han resuelto otras huelgas similares a la actual", pero que "este alcalde es incapaz de resolver una huelga de 563 días".

Ranera le ha mostrado su apoyo al edil para resolver este conflicto pero el gobierno municipal PP-Cs tiene que plantear soluciones porque "es absolutamente insoportable la situación que están viviendo los vecinos".

ESTADIO

Por otra parte, otro de los temas que se ha tratado en este encuentro ha sido el tema del proyecto del nuevo campo fútbol. "Fuimos nosotros los que en el debate del estado de la ciudad hace dos años pusimos encima de la mesa la necesidad de un nuevo campo de fútbol porque detrás de un estadio hay un sentimiento de ciudad, de identidad, una generación económica y hay empleo", ha afirmado.

Zaragoza se merece "un equipo de fútbol de primera y un estadio también de primera", ha manifestado Ranera agregando que "si no se hubiese judicializado por parte del PP el campo fútbol en la ubicación de la Romareda que puso en marcha el PSOE, ahora mismo tendríamos un nuevo campo de fútbol".

"Nunca ha sido el problema del PSOE la ubicación pero lo primero que hay que saber es el proyecto y la financiación", ha expresado la portavoz municipal del PSOE.

En este sentido, Ranera ha esgrimido que si es el propio equipo el que paga el nuevo estadio, este hecho liberaría tanto a la ciudad, como a los ciudadanos y a los presupuestos de la administración, y en el caso de que no sea así, la socialista ha adelantado que pondrán "proyectos encima de la mesa".

Ranera ha lamentado que en estos casi tres años y medio de legislatura, no conocen "ni un solo proyecto, no se ha movido ni un solo papel".

La socialista ha apostillado que de los presupuestos "no han dicho nada" durante esta reunión. "Mucho me temo que no habrá presupuestos al año que viene", ha zanjado.