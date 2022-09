Miranda Cosgrove, de 'iCarly', revela su dura infancia como estrella adolescente

Ya apoyó públicamente a Jennette McCurdy, su compañera en el reparto de la serie infantil de Nickelodeon iCarly, cuando esta sacó a la luz pública los abusos emocionales y psicológicos de los que había sido víctima en el rodaje de la misma en su autobiografía I’m Glad My Mom Died (Me alegro de que mamá muriera, en español), un título que hace referencia explícita a una de las principales causantes de sus problemas. Pero ahora Miranda Cosgrove, protagonista de la ficción, ha sacado a la luz que ella también sufrió una muy dura infancia por culpa de ser una estrella de la cadena a una edad muy temprana.

La actriz estadounidense, quien actualmente tiene 29 años, ha participado en el podcast Reign with Josh Smith, y en él ha hablado de cómo llegó a estar obcecada en gustarle a absolutamente todo el mundo, incluidos las personas anónimas de Internet que comentaban su trabajo o, también, su belleza, a pesar de que comenzó a trabajar con 12 años y tuvo su primera serie como personaje principal a los 14.

"Tenía demasiada presión. Incluso si no estaba saliendo por televisión ni actuando ni nada, simplemente creciendo, sentía mucha presión para tratar de que todo saliera bien. Por eso creo que lo más complicado de todo este mundillo es el hecho de que tantísima gente te está mirando", ha comenzado diciendo.

La californiana, que se hizo famosa gracias a su papel en School of rock, Drake & Josh y Zoey 101 antes de dar el salto a iCarly y ser una de las voces en versión original de Gru, mi villano favorito, ha admitido que tuvo un enorme problema por culpa de los trolls y los haters de Internet, que no concebían en sus comentarios hirientes que ella, en su adolescencia, se buscaba todo el tiempo y quedaba muy tocada su autoestima.

"Cuando era más joven, revisaba e ignoraba todos los comentarios agradables, porque buscaba los malos. Los leía y releía durante un rato y lo peor era cuando encontraba uno nuevo que era más malvado. Porque si buscas lo suficiente, vas a encontrar algo negativo y te vas a molestar por ello", ha añadido.

Para Cosgrove, es un tema "difícil para todo el mundo" puesto que "no importa si estás en un programa o no" porque ya cualquiera "recibe comentarios en su Instagram y es difícil no tomarse algunas de esas cosas a pecho". "Sin lugar a dudas diría que es uno de los aspectos más feos de las redes, porque sí, es agradable recibir alabanzas y piropos, pero también estar ahí continuamente para que cualquier persona pueda comentar tu vida es como el lugar más inseguro en el que refugiarte", ha argumentado.

Es por ello que, ha admitido, ya trata de no leerlos porque no vale la pena "centrarse en ellos" o "estropearse el día" y que su vida cambió cuando fue a la universidad y pudo experimentar la "vida real" que se le había privado cuando era adolescente. "Mis experiencias habían sido diferentes. Yo no tuve nada de esa vida. Y claro, cuando fui a la universidad, recuerdo que pensé 'Quiero hacer un álbum con todas estas historias y con todo lo que me está sucediendo'. Eran cosas que yo no había podido tener antes", ha finalizado.