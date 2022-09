Per la seua banda, el cel romandrà aquesta jornada poc nuvolós amb intervals de núvols alts. Així, al matí hi haurà intervals de núvols baixos en el litoral nord mentre que de vesprada hi haurà nuvolositat d'evolució diürna al nord de Castelló sense descartar arruixades ocasionals.

El vent fluix bufarà variable en el litoral amb brises marítimes i intervals de moderat; mentre que a l'interior de la Comunitat Valenciana serà fluix de l'oest.