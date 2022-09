Kendall Jenner demuestra que no ha perdonado a Tristan Thompson por serle infiel a su hermana Khloé Kardashian

Las Kardashian no olvidan. Haberle hecho daño a una es prácticamente habérselo hecho a cada hermana, porque van todas a una y siempre están ellas por delante. La familia como lo primero en la lista de prioridades: la unión hace la fuerza y consiguen más entre ellas que cada una por separada. Por eso tampoco perdonan si la agraviada no lo ha hecho. Que se lo pregunten a Tristan Thompson.

El pívot de los Chicago Bulls fue el protagonista de uno de los episodios más duros de la vida de Khloé Kardashian, el cual llegó a resumir con dos palabras que resuenan todavía entre sus seguidores: "dolor y humillación". No era la primera vez que jugador de baloncesto le era infiel pero sí la primera de una forma tan flagrante, confirmando un test de paternidad que era el padre del hijo de la modelo de fitness Maralee Nichols, cuyo embarazo se dio mientras aún estaba con la empresaria.

A pesar de todo, de puertas para afuera, Khloé no ha dejado de repetir que Tristan siempre será un hombre importante en su vida: no por nada comparten a la pequeña True y a un bebé que nació el pasado 5 de agosto mediante madre de alquiler y que ya tenían apalabrado antes de cortar su relación del que no ha trascendido el nombre.

Sin embargo, que Khloé vaya a continuar una relación de coparenting con él no significa que el resto de la familia vaya a pasar por lo mismo. Y Kendall Jenner lo ha dejado bien claro. No ha desenterrado el hacha de guerra por respeto a su hermana mayor y no dará pie a hostilidades abiertas, pero no va a ser cordial públicamente con el padre de sus sobrinos.

¿Cómo se sabe? Porque ambos han acudido al último concierto de The Weeknd y, aunque coincidieron, la modelo e influencer de 26 años no se dignó no ya a saludarlo, sino a mirarlo siquiera. Según varios testigos presentes en el evento, la situación era incomodísima, pues ambos estaban en el mismo palco del estadio, por lo que ambos sabían que el otro estaba allí.

Aún así, Kendall no dio su brazo a torcer y se dedicó a bailar con sus amigas, entre las que se encontraba la ya expareja de Leonardo DiCaprio Camila Morrone, y a disfrutar el concierto del autor de éxitos como Blinding lights mientras Tristan fumaba y bebía con su grupo de amigos sin, dicen los presentes, atender demasiado lo que ocurría en el escenario.