Una aplicación móvil, una pista y 250 personas para dar con el paradero de Isabel del Castillo

Isabel del Castillo, de 57 años y paciente de Alzheimer, salió de su casa en Navalcarnero, Madrid, el pasado 19 de agosto y desde entonces su familia la busca sin descanso. Este martes la Guardia Civil ha coordinado una batida masiva por tierra y aire con dos puntos de partida: la última imagen de la desaparecida y el uso pionero de una aplicación que revolucionará este tipo de búsquedas.

El último rastro de esta vecina de Navalcarnero se sitúa en la salida del municipio por el sur, donde una cámara de seguridad del Ayuntamiento captó su imagen con la misma vestimenta y enseres con los que minutos antes, sobre las 20:30 horas, salió de la casa que compartía con su marido, del que no solía separarse.

Según el trazado dibujado por la Guardia Civil, gracias a las pesquisas realizadas durante las más de dos semanas que han transcurrido desde la desaparición, Isabel, días después de volver de un viaje a Grecia, estaba siguiendo un camino que era habitual en su día a día, pero en un punto cercano a la salida 32 de la A-5 pudo despistarse o confundirse a consecuencia de la enfermedad que padece.

Cartel de Sos Desaparecidos para ayudar en la búsqueda de Isabel del Castillo, desaparecida en Navalcarnero. Twitter/ @sosdesaparecido

Tras descartar que se trate de una desaparición forzosa o voluntaria, la Benemérita, que ya rastreó Navalcarnero y otras zonas colindantes durante el fin de semana en el que se perdió la pista de Isabel, ha coordinado desde las 09:00 horas un dispositivo de búsqueda en el que han participado casi 250 personas: 120 allegados y voluntarios, agentes forestales, policías locales de Navalcarnero, 50 voluntarios de Protección Civil y otros tantos agentes de la Guardia Civil.

La batida se ha prolongado durante toda la mañana y primeras horas de la tarde pero, a pesar de los esfuerzos, por el momento no ha dado sus frutos, por lo que se estudia que se prolongue en otras localizaciones durante los próximos días. "Es como buscar una aguja en un pajar sin saber si está la aguja", ha comentado uno de los integrantes del dispositivo.

Una batida pionera

La búsqueda de esta vecina es pionera debido al uso de la aplicación móvil Alertcops, que desde el año 2015 funciona como un canal de comunicación entre la ciudadanía, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que este martes ha estrenado su nueva funcionalidad, la coordinación de batidas para encontrar a personas desaparecidas.

El responsable de esta herramienta, Francisco Alonso, técnico en el Centro Tecnológico de Seguridad de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, ha explicado que es la primera vez que se usa la aplicación en un caso real después de haberse probado en varios proyectos pilotos.

Los voluntarios que han participado en la batida se han descargado en sus móviles Alertcops, con la que han podido comunicar al puesto de mando cualquier indicio o vestigio de interés para dar con el paradero de Isabel.

Todos los participantes en la búsqueda se han integrado en grupos organizados cuyo coordinador enviaba a tiempo real una señal de posicionamiento a la aplicación, lo que ha permitido a los mandos geolocalizarles para seguir el curso de la batida.

Así, la aplicación, que cuenta desde su lanzamiento con dos millones de descargas, "mapea" el cerco peinado este martes para reformular la búsqueda y, en caso de hallar indicios, abrir posibles nuevas líneas de investigación.

"Es una herramienta muy eficaz y en constante evolución. La intención es que se implemente en futuros dispositivos", ha señalado su desarrollador.

Por tierra y aire

Pedro Alejandro Triguero, comandante de la Guardia Civil y jefe de la Compañía de Getafe, es el responsable del dispositivo, que se ha desplegado en la zona rural hacia la que se dirigía Isabel en la última imagen captada por una cámara de seguridad.

Se trata, según ha indicado, de un área de pasto, caminos y senderos que han batido los casi 250 participantes en la búsqueda por tierra, además de un helicóptero y varios drones que han contribuido con una visión aérea.

Pese a que la zona ya fue rastreada durante las horas posteriores a la desaparición, este martes se ha puesto la mira sobre puntos de difícil acceso como los cinco pozos que han revisado sin nuevas pistas los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Benemérita.

Las cámaras sumergibles, los perros de las unidades caninas, los agentes y los voluntarios no han podido dar por el momento con el paradero de Isabel, pero su familia no bajará la guardia para que su desaparición no caiga en el olvido.