La hija de Ana María Aldón señala a Ortega Cano y la anima a separarse: "Mi madre se merece ser feliz con alguien que la quiera"

Gema Aldón, hija de Ana María, ha estallado contra el marido de esta, José Ortega Cano, y toda su familia. La joven aprovecha su exclusiva en Lecturas para animar a su progenitora a separarse del torero, que queda señalado.

"Mi madre se merece ser feliz con alguien que la quiera", es el titular de la revista a la entrevista de Gema. "Hubo un momento en el que mi madre no era libre para expresarse", denuncia, indicando que esa situación venía provocada "por su marido, por no hacerle daño y que no hubiera conflicto".

"A mi madre no le apoya su marido en ningún momento", sentencia Gema Aldón.

Sobre su madre y cómo se encuentra, dice que la ve "triste". "Ha estado fatal, no quería ni hablar. No tenía fuerzas para nada". Según la joven, esto viene causado "por las humillaciones que tiene por parte de todo el mundo. Han sido muchos desprecios hacia mi madre. Gloria Camila no ha tenido respeto por ella".

Se refiere a la hija mayor de Ortega Cano, contra la que carga duramente. "Es mala persona, se cree superior", dice, contando una anécdota que deja claro cómo es la relación entre ellas. "Gloria impidió que fuera con ella a ver a mi madre después de Supervivientes. Dijo que no nos iban a sacar una foto juntas. ¡Eso es de mala persona!".