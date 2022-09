Sandra Barneda se entrena en la 'docuserie' de Rocío Carrasco con unas emotivas palabras para su amiga

Este martes 6 de septiembre, Telecinco emitió el tercer capítulo de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de Rocío, contar la verdad para contar para seguir viva.

La docuserie ya se puede ver al completo en la plataforma de pago de Mediaset, pero es la primera vez que se pudieron ver las valoraciones de Rocío Carrasco en compañía de los colaboradores y de Sandra Barneda, que debutó en el formato con un abrazo a su amiga y excompañera de Hable con ellas.

Carrasco dijo en la presentación del programa que tenía sentimientos encontrados al respecto, pues le tiene un gran cariño a la catalana, pero echaría en falta a Carlota Corredera, que presentó la primera temporada y lleva varios meses sin aparecer en Telecinco, aunque lanzó un mensaje tranquilizador en sus redes sociales asegurando que volvería.

Ya en plató, Sandra Barneda recibió a su amiga con los brazos abiertos. "Estoy esperando que se acabe la música para mirarte. Han pasado siete años desde que coincidimos en un plató, que no era este. Estás distinta. La vida nos ha pasado por encima a ti y a mí. Nos han pasado muchas cosas. Me alegro de que hables, me alegro de estar aquí contigo y de poder compartir esta noche y otras que vamos a estar juntas", declaró Barneda.

"Amigas lo somos fuera, vamos a estar juntas aquí porque no solo nos queremos, sino que tenemos que hablar de muchas cosas. Quieres hablar, quieres completar un puzle, un cubo de Rubik. Muchos han hablado, falta que hables tú. Vas a hablar y te voy a preguntar, pero antes te quiero dar un abrazo", concluyó la catalana, emocionada.