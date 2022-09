Rocío Carrasco desmiente las acusaciones de Raquel Mosquera: "Es tonta y cortita, no tiene escrúpulos"

Telecinco emitió este martes 6 de septiembre el tercer capítulo de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de Rocío, contar la verdad para contar para seguir viva.

La docuserie ya se puede ver al completo en la plataforma de pago de Mediaset, pero es la primera vez que se pudieron ver las valoraciones de Rocío Carrasco en compañía de los colaboradores y de Sandra Barneda, que debutó en el formato con un abrazo a su amiga y excompañera de Hable con ellas.

La entrega puso el foco en desmentir muchas de las informaciones que se habían dado en el nombre de Pedro Carrasco, padre de la protagonista de la docuserie. Esto pasó por frases de Antonio David Flores, pero la mayor damnificada resultó ser Raquel Mosquera, la segunda mujer de Pedro Carrasco.

Rocío responde a Raquel Mosquera: “corta no soy, como la Jurado soy muy larga, larguísima” 👏🏼👏🏼👏🏼#EnElNombreDeRocio1 pic.twitter.com/X66LQKV5Us — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) September 6, 2022

Cuando este vivía, Mosquera mantenía una relación de cordialidad con Rocío Carrasco, pero tras la muerte del boxeador las tornas se cambiaron hasta tal punto que terminó posicionándose en algunas ocasiones junto a Antonio David Flores y su hija mayor, Rocío Flores, quienes habían maltratado a Rocío Carrasco.

La explicación que esta última le dio a ese giro de guion fue que Mosquera actuó bajo la premisa de alargar su presencia en televisión. "Le interesó, no tiene escrúpulos ni ningún tipo de sentimientos hacia esa persona que fue su marido. Si los hubiera, no habría hecho lo que ha hecho conmigo. No sé si es por su situación, pero conmigo ella no ha tenido ningún tipo de respeto ni deferencia", declaró en el capítulo.

En esa línea, añadió que Mosquera debería dedicarse a contar su vida y, en especial, a su etapa en Alemania, que era muy interesante; en lugar de hablar en boca de los demás, pues solo a ellos les corresponde hacerlo.

Después, la hija de Pedro Carrasco tuvo la oportunidad de responder a una incisiva publicación que compartió Raquel Mosquera en Instagram al ver el citado capítulo en Mitele.

"No se puede ser más tonta, cortita y mala persona. Para decir o insinuar, no sé qué es peor... que yo ejercí la prostitución en Alemania. ¡Ya os vale! Cuando se miente y no se contrastan las informaciones, suelen ocurrir estas cosas. Ya no saben qué decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme", fue una de las lindezas que le dedicó Mosquera a Carrasco en una publicación del 5 de julio.

Como respuesta, Carrasco, en plató, dejó claro que nunca quiso insinuar que Mosquera había ejercido la prostitución. Además, dijo que con su mención a Alemania aludía al momento en el que le diagnosticaron un trastorno mental y sus padres tuvieron que volver con ella a España para que fuese tratada. "Tonta y cortita eres tú. Yo soy larga, como Rocío Jurado", sentenció.