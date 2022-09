Gamarra aplaude a Feijóo tras ir al Senado a "aportar" frente a un Sánchez que solo "ha ido para hablar de Feijóo"

"Es curiosa la actitud ante la situación tan grave que estamos viviendo. A lo que se ha dedicado es hacer oposición a la oposición", ha valorado Gamarra en su intervención en un acto del PP de Cantabria.

A su juicio, "los españoles merecen otro tipo de gobierno, más serio, que esté a la altura y que ante las dificultades plantee propuestas".

Como contraposición a lo que, a su juicio, ha hecho Sánchez esta tarde, ha afirmado que el PP de Feijóo ha ido "a aportar y a construir", y cree que "los españoles lo han podido ver", y ha llevado nuevas propuestas como un plan energético, que es "lo que España necesita".

Esta iniciativa se suma, según ha dicho, al plan de ayudas y urgentes en el ámbito económico que los populares plantean para que "el día a día sea más fácil" ante una inflación que, según ha dicho, es "nuestro único enemigo".

Pese a la actitud de Sánchez, se ha felicitado y se ha mostrado "satisfecha" de que, según ha dicho, el "único anuncio" que ha hecho este martes Sánchez en la Cámara Alta sea "una medida que el PP y Feijóo le llevan repitiendo desde hace semanas", como es la relativa a la cogeneración y a que se pueda acoger al tope del gas, algo que ha hecho que al menos el debate haya sido "útil" en este sentido.

"Por fin se ha dado cuenta el señor Sánchez, que siempre llega tarde y mal. Pero al final las propuestas del Partido Popular le permiten rectificar", ha dicho Gamarra, que ha invitado al presidente del Gobierno "a que siga rectificando y lo haga con humildad" y que "coja las medidas del PP" que son "buenas para los españoles".

"Esa batería de propuestas que hoy le ha ofrecido en ese documento (Feijóo a Sánchez), que no lleva el logo de ningún partido político porque están para servir a España y a los españoles, no pretenden ofender a nadie, ni estorbar ni ser objeto de menosprecio ni de descalificación, solo pretenden que solucionemos entre todos los graves problemas que tienen los españoles mientras no estemos en el Gobierno", ha afirmado.

Por ello, ha instado a Sánchez a que "haga suyas" estas propuestas y ha afirmado que, si lo hace, contará con el voto del PP para sacarlas adelante y "no tendrá que entregar nada a cambio por medidas que vayan a ser buenas para los españoles". "Si no entiende alguna, estamos dispuestos a sentarnos y a aclararlas, a explicarlas", ha dicho.

Por su parte, ha asegurado que el PP seguirá haciendo este tipo de oposición. "Nos insultarán muchos pero los españoles quieren la política del respeto al adversario porque ese es el mejor ejercicio de respeto al ciudadano", ha dicho Gamarra, que cree que "el insulto y la descalificación" lo que hace es que los españoles desconfíen de los políticos y piensen que "este no es el camino".

Gamarra ha realizado estas declaraciones en su intervención en la Junta Directiva del PP de Cantabria en la que se ha anunciado la fecha del XIII Congreso Autonómico de este partido, que será el 7 de octubre.