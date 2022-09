La Reina pregunta por la "resistencia" en la medicina tradicional a la integrativa en el cáncer

"Solamente querría saber por qué hay tanta resistencia entre la medicina tradicional, ortodoxa, entre los oncólogos, a la medicina integrativa", ha afirmado la Reina en el turno de preguntas después de recordar que en febrero de 2022 el Parlamento Europeo ha lanzado su primera estrategia contra el cáncer, por primera vez se ha hablado de la medicina integrativa.

López-Otín ha respondido que "la medicina integrativa es el futuro, porque el organismo es una integridad, la armonía viene de pieza a pieza".

El doctor también ha dicho que quien se dedica a ciertas profesiones tiene que estudiar. "No se puede dejar de estudiar nunca porque si no lo hace no puede estar a la altura", y ha agregado que algunas innovaciones hace años no se estudiaban en la carrera.

La Reina también se ha interesado por cómo influye la prevención en el 90% del origen de los cánceres, el replicativo y el que tiene relación con el medio ambiente, con el estilo de vida y con los hábitos, "para poder eliminar esa toxicidad, mala nutrición, disbiosis o desequilibrio, obesidad, sedentarismo, estrés y la pérdida de la regulación circadiana".

"La clave está en lo que dice Letizia, la prevención es la clave" ha respondido Lopez Otín, que ha puesto como ejemplo de las muchas probabilidades que tiene la Bruxa d'Or, la administración de lotería de Sort (Lleida) en repartir premios por el gran número de series que adquiría.

"Si nosotros saturamos nuestros mecanismos de reparación sin tomar ninguna estrategia de prevención lo más normal, lo más natural, lo más posible, es que tengamos tumores porque no estamos reparando nada", ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que hay que reparar antes que replicar: "una vez que has dividido la célula y el material genético ya no vale la reparación, porque cómo distingues lo normal de lo alterado".

El Tour del Cáncer es una conferencia, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que recorre España con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento del cáncer a la sociedad y los servicios gratuitos de la entidad.

SIN EL ALCALDE NI EL DELEGADO DEL GOVERN

Al acto no ha asistido ni el ni alcalde de la ciudad Miquel Pueyo ni el delegado de la Generalitat en la provincia, Bernat Solé, y la Reina ha sido recibida por el presidente de AECC, Ramón Reyes; la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón; la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el presidente de la Asociación en Lleida, Sisco Maranges y Carlos López-Otín.

La visita de la Reina a Lleida ha motivado una concentración a favor en la calle Cavallers, donde han lanzado 'vivas' a la monarquía y a los Reyes, y otra en contra en la que los asistentes han coreado 'Fuera la monarquía española', 'La monarquía no me representa' y 'Libertad Pablo Hasél' en alusión al rapero encarcelado.