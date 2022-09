Tu horóscopo diario: miércoles 7 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 7 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Día de inestabilidad emocional, predispuesto a cambios o sorpresas, en el que todo puede ser diferente de como tú lo habías previsto inicialmente, aunque esto no significa que vaya a ser para mal, hasta incluso las cosas podrían salir mejor de lo que esperabas. Estarás preocupado por algunos problemas familiares.

Tauro

No todos los que dicen ser tus amigos lo son de verdad y hoy tendrás una prueba de esto. Debes ser prudente porque tras tu fortaleza y firmeza exterior escondes un gran corazón y a veces te fías de quien no debieras. Pero los astros te protegen y si alguien te traiciona no logrará los objetivos que se ha propuesto.

Géminis

Tienes que dejar atrás muchos agobios y sufrimientos emocionales que tienden a dificultar tu camino. Estos son momentos de cambio y se inicia un nuevo ciclo para todos, por eso ahora tienes que pensar en el futuro y mirar hacia adelante, lo que salió de tu vida ya no volverá, pero vendrán personas mucho mejores.

Cáncer

Olvida los sufrimientos, no mires atrás. Ya sé que el pasado es crucial en tu vida, pero vuélvete hacia los recuerdos que te traen alegría o felicidad y no a los que te hacen sufrir. Tu vida está avanzando aunque te niegues a creerlo, como el cangrejo parece que andas hacia atrás, pero en el fondo vas hacia adelante.

Leo

Tienes por delante un día de gran actividad y lucha en tu trabajo, un día positivo en el que podrás mostrar tus habilidades y brillar ante quienes te rodean, pero también un día de gran tensión y problemas inesperados de los que saldrás triunfante. Aunque debes tener cuidado con tu temperamento airado y exigente.

Virgo

A veces no puedes evitar caer en estados de ánimo depresivos o melancólicos, generalmente por cualquier pequeño detalle que a otro le hubiera pasado desapercibido. Esto mismo te va a suceder hoy, al menos durante una parte del día, sobre todo porque piensas que no ven, o no valoran, tu trabajo y tus sacrificios.

Libra

Las tensiones, conflictos y enfrentamientos se encuentran entre las cosas que más te dañan y te inestabilizan, y hoy te espera un día un poco difícil porque te vas a encontrar con algunas de estas cosas, ya sea en el trabajo o la vida íntima. Además, vas a sufrir las consecuencias de algo de lo que tú no tienes ninguna culpa.

Escorpio

Te espera algún pequeño disgusto en la vida sentimental o familiar, especialmente hacia la segunda mitad o el final del día, por eso te convendría no meterte en conflictos ni en discusiones si quieres evitar que esto suceda o que pase pero en menor medida. No te preocupes porque solo van a ser turbulencias pasajeras.

Sagitario

Te espera un día de gran actividad, ideal si tienes que viajar o enfrentarte a abundantes relaciones sociales. Pero es un día en el que te sentirás feliz y lleno ganas de hacer cosas y objetivos a conseguir. No seas demasiado impaciente, todo llegará y las cosas evolucionarán como deseas, pero tienes que darle tiempo al tiempo.

Capricornio

Te espera un día muy bueno en tu trabajo e indirectamente en las finanzas, tienes muy cerca alcanzar una meta o lograr un ascenso o un reconocimiento, esto puede sucederte hoy o en los próximos días, pero muy pronto vas a recoger el fruto de tus largos meses de trabajo, esfuerzo y sacrificio, te espera una gran alegría.

Acuario

Este es un día de alegría o satisfacción, especialmente en tu trabajo. Además, la Luna se hallará hoy en tu signo y te volverá mucho más intuitivo y creativo, sabrás, casi de forma instintiva, cuál es el camino o la decisión que te conviene tomar. Es un buen momento para ti incluso aunque no haya motivos claros para ello.

Piscis

Uno de los mayores peligros que suelen rondarte son las traiciones y los ataques por la espalda, y hoy te amenazará alguna de estas cosas. Debes tener mucha prudencia en tu trabajo, piensa que aunque te llevas grandes desengaños al final sueles tener más suerte de lo que parece. Pero cúbrete las espaldas todo lo que puedas.