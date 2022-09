Vidal (MÉS) critica las "argucias de Sánchez" a la hora de planificar la gestión de la crisis energética en Baleares

Así se ha expresado Vidal durante su interpelación este martes, en el primer pleno del Senado del nuevo curso político, al presidente del Gobierno, que intervenía para informar sobre el plan de ahorro y transición energética y su perspectiva territorial.

"En Baleares, al arancel de siempre del 13 por ciento se le debe sumar un diez por ciento interanual, y hasta un 20 por ciento en el caso de la vivienda, provocado por la crisis actual", ha sentenciado el senador de MÉS, que ha lamentado que "el Gobierno de España, pese a ser consciente de los efectos terribles de la insularidad en la cuestión energética, no hace nada para corregirlo".

En este punto, ha ironizado con que, hasta que Sánchez no visitó Mallorca el pasado agosto, "no se enteró que a las Islas Renfe no llega" y se ha ofrecido para explicarle "la problemática energética en clave insular".

Así, el senador de MÉS ha manifestado la necesidad de activar medidas de soberanía energética en Baleares, como la actualización de las centrales térmicas obsoletas que hay en las Islas para reducir el consumo de combustibles fósiles, ha ejemplificado.

A la lista de propuestas, Vidal ha añadido el complemento de un sistema retributivo específico para las renovables "como marca el Régimen Especial de Baleares (REB)" o el establecimiento de un régimen especial de almacenamiento de energía.

"Es urgente un plan de choque estatal contra la pobreza energética centrado en alargar y plantear la permanencia de todas las medidas existentes anticrisis, simplificar el acceso a los ciudadanos receptores del Ingreso Mínimo Vital o de la renta social garantizada (Resoga), y destinar los 7.800 millones de euros extra que la UE enviará al Estado en ayudas para la rehabilitación y ahorro energético destinado a particulares", ha contemplado Vidal.

Por último, ha concluido su intervención criticando los "engaños constantes del Gobierno central" y ha regalado a Sánchez una camiseta diseñada por una empresa mallorquina "comprometida con la economía circular y con vocación social".