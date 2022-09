Los libreros de la Cuesta de Moyano de Madrid piden respeto a los grafiteros: "Somos vuestras víctimas, libreros humildes a pie de calle"

Hartos de ver sus casetas vandalizadas durante la noche, los libreros de la Cuesta de Moyano de Madrid han redactado una carta abierta a los grafiteros que pintan con sus sprays sus lugares de trabajo en pleno centro de la capital.

Carolina Méndez, presidenta de la Asociación Libreros de la Cuesta de Moyano, ha firmado el comunicado que han difundido a través de sus redes sociales.

"Nos apena que aún no nos conozcáis, ya que solo queréis venir a nuestros pequeños negocios en la noche, cuando no estamos", comienza la carta pública. "Somos vuestras víctimas, libreros humildes a pie de calle".

Los vendedores defienden que su trabajo conlleva un "tremendo esfuerzo", pues apenas se han recuperado de la crisis por la Covid, se enfrentan a la venta online de libros y pasan horas y horas bajo el sol, aguantando las inclemencias del clima "en solitario y sin vender un euro en el día".

GRACIAS💚por tantas muestras de solidaridad con libreros de #CuestadeMoyano ante el vandalismo sufrido el fin de semana😡Algunos sugerís encarcelar e incluso apalear a sus autores🙄Nosotros preferimos apelar a los grafiteros madrileños difundiendo hoy ESTA CARTA DE LOS LIBREROS: pic.twitter.com/tO4d0qiNQf — Soy de la Cuesta (@soydelacuesta) September 6, 2022

"Somos la resistencia cultural de esta ciudad, las casetas de libros de la Cuesta de Moyano que grafiteáis están a punto de cumplir 100 años de historia", detalla el comunicado. "Sin conoceros, hoy nos preguntamos: ¿alguno de vosotros ha disfrutado alguna vez leyendo un libro? El libro es el vehículo de la palabra, es libertad, es conocimiento y encuentro".

"No entraremos a juzgar si las intervenciones que realizáis a escondidas en nuestras casetas son 'arte', pero sí queremos quejarnos de que nunca nos preguntéis si nos gustan", señalan los libreros. "Quizás pensáis que vuestras acciones son una manifestación de habilidad frente al 'sistema'. Pero no, porque somos nosotros, humildes libreros, quienes tenemos la obligación por ley de costear su limpieza, con un dinero y esfuerzos que no tenemos".

"El nombre de Instagram 'writersmadrid' sugiere que sois 'escritores de Madrid'. Fue a través de ese canal donde algunos grafiteros anunciasteis orgullosos –'el viernes promete'- que vendríais el fin de semana a inundar de spray nuestros pequeños negocios", asegura el mensaje. "Si de verdad la palabra es vuestra herramienta, respetad el poder que tiene más allá de una simple firma".

"Por favor, dejadnos continuar con nuestra labor en paz. No tenemos recursos suficientes para mantener nuestras librerías abiertas si no hacemos otra cosa que ocuparnos de recuperarnos de vuestras acciones", se quejan. "Sabed que, cuando venís a grafitear nuestras librerías, no hacéis más que daño a quien menos lo merece".

"Más que brillar por vuestros nombres, lo único que lograréis, finalmente, será matar las palabras. No vengáis de noche, a escondidas, solo a imponer vuestras firmas. Nada nos gustaría más que vinierais de día a conocernos y hablemos. Entonces os prometemos que os regalaremos algo mucho mejor: el goce de una lectura", concluye el comunicado.