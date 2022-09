Un famosillo pronunció, hace unos años, una frase que hizo fortuna, esta: "La noche me confunde".

Bien, "la oscuridad" puede justificar algunas confusiones, pero lo que no es normal es que haya sujetos que estén confundidos de noche y de día, a no ser que ideológicamente estén predispuestos a la confusión permanente.

Por ejemplo, los que proclaman "el pueblo manda, el gobierno obedece", "el pueblo no quiere partidos", "el pueblo os pasará por encima", "… solo el pueblo y la sociedad civil organizada podrá conseguir la independencia", "nuestros políticos son los enemigos que batir, ¡despertad!", etc.

¿Qué es el pueblo? ¿Los que piensan como yo? ¿Los que votan como yo? Y los otros, los que no piensan ni votan como yo, qué son, ¿populacho, extraterrestres? ¿Qué son? ¿Idiotas?"

No, no se confundan ustedes también. Esto no lo he escuchado en actos revolucionarios de los partidarios de la dictadura del proletariado en selvas americanas. No, no, esto se dice aquí, en Cataluña, y los que más lo dicen es gente bien y con estudios. Y ahora sí, el confundido soy yo, porque, con formación, se supone que uno sabe qué es el pueblo, ¿no?

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que de tonto no tiene un pelo, no va a acudir este año a la manifestación de la Diada. Y hace muy bien. Y ERC debería secundarlo. Debería tener suficiente con aquel "mora de mierda" que unos exaltados partidarios de Laura Borràs dijeron a una diputada musulmana de los republicanos.

La organización convocante es hoy el mejor exponente de la deriva trumpista de los llamados "puros" o "hiperventilados" del independentismo. Practican la antipolítica sin ninguna clase de rubor. Su retórica populista antipartidos es de manual.

Odian a ERC y mal disimulan su apuesta por Junts. Los convergentes, que todavía están metamorfoseándose en no se sabe qué, se dejan querer. Algún día se darán cuenta de su error.