El Reino Unido ya tiene sucesora de Boris Johnson: Liz Truss, la tercera mujer a ocupar 10 Downing Street, comparada a Margaret Thatcher por su admiración de ella y sus poses en ropa y recordando momentos históricos suyos. "Señorita Subestimada" la describe el periódico de derecha The Daily Mail en un perfil.

Los amigos de Truss y los que la conocen bien insisten en que le han sobreestimado toda su vida. Incluso, hace unos meses, pocos compañeros pensaron que podría ser ella quien alcanzara el máximo puesto de poder británico. Su rival, Rishi Sunak, ex Ministro de Economía, fue visto muchas más veces por los medios como una estrella en alza y era el favorito de los diputados en el concurso del liderazgo. Sin embargo, es ella quien ha cumplido su sueño (desde por lo menos 18 años) de ser primera ministra.

Sueño realizado, Truss afronta una realidad de pesadilla: una guerra en Europa; inflación que podría llegar a tocar 18%; familias en riesgo de pobreza y negocios en riesgo de bancarrota por precios de energía disparados. Además, después de 12 años en el poder, su Partido Conservador lleva meses atrás del partido Laborista en los sondeos y afronta una elección en dos años.

Pocos la ven a la altura. Viéndola el domingo en una entrevista en la BBC, John Crace, columnista del periódico de la izquierda The Guardian, concluyó que no daba respuestas coherentes y claras sobre cómo afrontará a los retos inmediatos. "Es un enigma y la culpa es suya" escribe. "O es un genio en secreto que va a sorprendernos, o ella simplemente no es muy lista".

Los críticos de Johnson ven a Truss como alguien continuista, dado que no dimitió de su gobierno como sí hicieron muchos de sus compañeros, y que ella se ha negado a criticarle. "Boris en una falda", le han llegado a tachar.

Algunos piensan que, el hecho de que fuera originalmente contraria al brexit, que fuera presidenta de las Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford como estudiante y que fuera con sus padres a manifestaciones de la izquierda, le hará perseguir políticas más de derechas que las del propio Johnson. Y que lo hará para apaciguar a la prensa pro-Brexit y al ala más brexitero del partido. (Irónicamente fue vista como la candidata más brexitera de la campaña a pesar del hecho de que Sunak sí apoyó la salida de la UE).

Lo más preocupante para Truss es que ni los aliados de Johnson le agradecen su lealtad e incluso hablan de un posible intento de volver, señalando sondeos como uno de YouGov donde solamente 14% de británicos dijeron que Truss sería mejor premier que Johnson.

Muchos destacan sobre todo el sentido del humor y la capacidad de Johnson, periodista de profesión, a dar buenos discursos en contraste con la incomodidad de Truss, excontable, delante de los medios. Sospecho que, durante una crisis sin precedentes en la historia reciente, después del paso de cuatro personas por Downing Street en seis años, muchos británicos podrían agradecer menos chistes de su líder y más acciones. Pronto, cuando Truss anuncie los detalles de un gran plan para ayudar a los ciudadanos con la congelación de los precios de energía, tendremos la primera señal de esa acción.

Pero hay una cosa que deberíamos reconocerle. Aunque es a menudo descrita como "poco lista”", llegó a la Universidad de Oxford procedente de un colegio público y no desde un colegio privado elitista como Eton (primeros ministros como Johnson o David Cameron estudiaron allí). "Trabaja duro", dice uno de su entorno, citado por The Guardian. "No tiene el aire de privilegio cómo tiene Cameron o Boris. Sabe que no tiene mucho tiempo".