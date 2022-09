El PP pide una investigación en el Parlamento valenciano sobre el incidente del tren de Bejís ante la "falta de explicaciones" de Puig y Bravo

El PP pedirá formalmente en Les Corts la creación de una comisión de investigación sobre el incidente sufrido por un tren de la línea València-Zaragoza que se vio atrapado por las llamas del incendio registrado en la localidad castellonense de Bejís el pasado 16 de agosto y que provocó quemaduras a varios pasajeros al huir del convoy. La síndica del grupo popular, María José Catalá, ja justificado este martes la iniciativa parlamentaria por la "falta de explicaciones" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y por la negativa de asunción de responsabilidades de la consellera de Interior, Gabriela Bravo, tras su comparecencia de la semana pasada. "Culpan a los técnicos sin que nadie reconozca ningún error ni asuma ninguna responsabilidad", ha afirmado.

La investigación parlamentaria se basa, según ha expuesto Catalá, en la responsabilidad política "por una decisión que no se tomó", en referencia a la cancelación de la circulación ferroviaria que habría impedido que el tren, en el que viajaban 49 pasajeros, saliera desde València hacia la zona del incendio forestal. Tanto la Generalitat como Adif sostuvieron que no recibieron ningún aviso de la situación que vivía el lugar en el que se produjeron los hechos, lo que acabó propiciando que un tren con pasajeros se viera atrapado frente a las llamas.

Bravo apuntó a la "tormenta de fuego" desatada en la zona: "Si no se recibe, que no es cuestión de que haya fallo de comunicación, no se puede comunicar lo que no existe", manifestó la semana pasada ante la Diputación Permanente de Les Corts. El jefe del Consell, por su parte, afirmó: "Cada uno es responsable de lo que es de su competencia", al ser preguntado por la responsabilidad del aviso que no se produjo.

Solo la pericia de la maquinista, que hizo retroceder el convoy hasta la estación de Caudiel tras comunicar la situación, propició que no se produjeran daños personales ni materiales mayores, aunque una quincena de viajeros resultaron heridos con quemaduras al saltar a las vías presas del pánico por la cercanía de las llamas. En opinión del PP, hubo "una evidente falta de coordinación entre las instituciones que requiere una reflexión por parte de este Parlamento". Según Catalá, "no se puede echar la culpa a los profesionales" del operativo. "Hemos dado un margen oportuno para que se explique, porque no puede pasar una circunstancia como la que sucedió en verano no se explique", ha añadido.

Para la responsable popular, la política medioambiental del Consell "tiene que cambiar radicalmente y poner en marcha una política de prevención activa. No permitir acciones de limpieza de los montes es un error. El monte no estaba limpio y no nos puede volver a pasar".

Además de la posible investigación parlamentaria, el suceso está siendo analizado por Renfe a nivel interno y también hay abierta una investigación judicial. De hecho, la Policía Judicial de Burriana (Castellón) ha recabado datos para detectar qué fallos hubo en la coordinación y en la gestión de la incidencia ferroviaria para que varias personas salieran del tren, además de los motivos que llevaron al convoy junto al fuego.

Por su parte, el jefe del Consell se ha reunido este martes en el Palau de la Generalitat con las principales organizaciones agrarias y del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana para incentivar la recuperación y el nuevo uso de campos abandonados y de esta manera prevenir incendios. Puig aboga por una "alianza entre agricultura y medio ambiente" que sirva para combatir el cambio climático y la despoblación, "los aliados más potentes" de los incendios forestales, que se producen, según ha dicho, ante la "deshumanización del territorio".

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha reunido este martes con los municipios afectados. EP

La primera valoración de daños, este mes

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reunido este martes con los ayuntamientos afectados por el incendio de Bejís (Castellón), donde ha anunciado que la primera valoración de los daños provocados en instalaciones municipales y red viaria provincial "se remitirá al Ministerio de Política Territorial antes de finalizar el mes". Para ello, ha explicado, "la Delegación del Gobierno y los municipios afectados han activado todos los mecanismos necesarios para reducir los plazos de gestión de ayudas y subvenciones". El Gobierno abrirá una convocatoria para sufragar la mitad de las obras de reparación de infraestructuras municipales y de red viaria provincial.