Un 32% d'alumnes valencians ha repetit curs als 15 anys, sobretot els més vulnerables, segons Save the Children

D'acord a les dades oferides per l'ONG, als 15 anys, el 32% de l'alumnat de la Comunitat Valenciana ha repetit curs alguna vegada, una proporció que està per damunt de la mitjana estatal -que aconsegueix el 29%- i molt allunyada de CCAA com Euskadi (20 %) i Catalunya (15%).

L'organització sosté que "l'abús de la repetició de curs en els col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana està perjudicant l'alumnat, sobretot al de baix nivell socioeconòmic".

En aquest sentit, Save the Children recorda que Espanya presenta una de les taxes de repetició més elevades dins dels països desenvolupats. El problema es concentra especialment en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), on Espanya presenta la taxa més alta de tota l'OCDE.

Coincidint amb el canvi d'etapa, el percentatge de repetició es cuadruplica en el nostre país, passant del 2,3% en 6º d'Educació Primària al 8,9 % en 1º d'ESO, el curs amb la taxa més alta. A més, aquest fet és més acusat en els centres públics, que acullen l'alumnat més vulnerable i on majoritàriament també es produeix un canvi de centre del col·legi a l'institut.

"Reduir la repetició escolar és una qüestió d'igualtat d'oportunitats. Des d'un punt de vista d'equitat, com a societat no hauríem d'obviar ni permetre que la incidència de la repetició siga cinc vegades major entre l'alumnat més vulnerable que entre el qual es troba en una millor situació socioeconòmica", defèn en un comunicat el director territorial de Save the Children a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

Amb resultats PISA estadísticament equivalents als països OCDE, la taxa de repetició de la Comunitat Valenciana duplica la de França o Mèxic, cuadruplica la d'Hongria o Turquia, és sis vegades major que al Canadà o Eslovàquia, i fins a 12 vegades major que al Regne Unit.

Així mateix, la investigació de l'ONG d'infància "desmenteix els falsos mites que sustenten els suposats beneficis de la repetició i les creences de per què es dona aquesta situació, encara que la legislació en l'àmbit educatiu o el nivell de l'alumnat són equiparables a la d'altres països desenvolupats".

PROPOSTES

Save the Children realitza una sèrie de propostes per a reduir les taxes de repetició escolar a la Comunitat Valenciana. La primera d'elles és considerar la reducció de la repetició de curs com a objectiu estratègic del sistema educatiu valencià i seguir apostant pel caràcter excepcional que va adquirir la mesura des de l'arribada de la pandèmia de covid-19.

També advoca per proporcionar formació col·laborativa a equips docents dirigida a reflexionar, experimentar i canviar les creences i pràctiques pedagògiques sobre la repetició; dissenyar plans de millora dels centres educatius amb metes concretes per a reduir la repetició de curs vinculades a autonomia per a innovar i acompanyament i més recursos i formar al professorat en estratègies eficaces de gestió de classes multinivell sense homogeneïtzar.

En la llista de suggeriments figuren també estendre el suport educatiu (tutories) en grups xicotets i escoles d'estiu; identificar de manera primerenca i preventiva a l'alumnat socioeconòmicament vulnerable i continuar promovent l'accés de l'alumnat vulnerable a educació infantil de 0 a 3 anys de qualitat.