El PP ofrece al Principado su colaboración "sincera" y "leal" para solucionar los problemas de Asturias

Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno institucional del Día de Asturias, el último de esta legislatura que afronta sus últimos meses antes de las próximas elecciones autonómicas de 2023.

Mallada ha pedido dejar de lado "limitaciones ideológicas" y buscar "puntos de encuentro" para trabajar de forma "sincera y desde la lealtad" para afrontar la negociación presupuestaria en lugar de limitarse a "administrar el declive".

"Presidente, busquemos con la mejor de las intenciones soluciones de consenso a los principales problemas de los asturianos: el desempleo, la crisis industrial y la excesiva burocracia, y la caída demográfica", se ha dirigido al socialista Adrián Barbón.

Igualmente, ha apuntado que "la división no solo no ayuda a avanzar si no que hace que las dificultades se cronifiquen y las reformas necesarias parezcan inalcanzables".

Para Mallada, Asturias requiere "valentía, liderazgo, empuje*". "Nuestra región no puede permanecer ni un día más en el letargo, mientras nuestros jóvenes tienen que emigrar y nuestra tierra se empobrece. Debemos romper la inercia que ha llevado nuestro desarrollo económico y social a un callejón sin salida, intentar frenar cuanto antes nuestro declive demográfico, volver a hacer de Asturias un territorio atractivo para los trabajadores, para las familias, para las empresas* y para nuestros hijos. Es una obligación de los partidos con representación en esta Cámara construir una Asturias con oportunidades para el desarrollo económico y el empleo", ha argumentado.

De este modo, ha dicho que "Asturias demanda soluciones" para incidir en que es "deber" tanto el del Gobierno como el de las formaciones de la oposición "contribuir a edificar un futuro mejor para todos". "Para ello, desde mi partido, no lo duden, estaremos a la altura de las circunstancias", ha asegurado.