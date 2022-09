Los colaboradores de 'Sálvame' sentencian a Avilés tras su fichaje por el programa: "Espero que su presencia no nos manche"

Sálvame tiene un nuevo colaborador en sus filas. Pero el resto de compañeros del programa no están muy contentos con él. Avilés ha vuelto a la televisión y, como siempre, está levantando ampollas.

"Nunca voy a poner en duda las decisiones del programa. La presencia de Avilés a mí no me va a manchar. Solo espero que no manche el programa", ha dicho María Patiño, tajante.

La presentadora ha querido además enviar un mensaje a los estudiantes de periodismo. "La televisión es una representación de la sociedad. Como en un trabajo, te encuentras gente buena, mala y regular. Pero no dejéis de estudiar y de hacer las cosas bien. Hacedme caso".

"Yo tuve que ponerle una demanda en su momento y gané tanto en primera como en segunda instancia", ha comentado Carmen Borrego. Mientras que Laura Fa tampoco está muy contenta con el fichaje. "Él es un 'enreda' que siempre acaba desviando. Aquí periodísticamente es una persona muy difícil para trabajar".

Belén Esteban, que acaba de regresar al programa, no ha querido mojarse mucho, pero ha dejado caer alguna pullita al periodista. "Yo, de lo que tenga que contar, él cuanto menos se entere mejor. Le veo como una persona demasiado intensa. Si el programa le ha contratado ha sido por algo".