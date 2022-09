Tudanca reprocha que Suárez-Quiñones y Mañueco solo quieren "salvar sus puestos"

Así lo ha aseverado Tudanca este martes en el debate sobre una pregunta parlamentaria que ha planteado en la sesión de control del Pleno para que Fernández Mañueco haga balance de "la situación de Castilla y León en los últimos meses" y en cuyas intervenciones se ha referido a los incendios forestales y al supuesto cierre de consultorios sanitarios.

El presidente de la Junta, por su parte, ha repasado una serie de acciones y medidas que ha tomado en numerosos ámbitos en los últimos meses, como ayudas a las familias y las empresas o mejoras en la Sanidad, pero en su segunda intervención al hacer frente a las críticas de Tudanca por los incendios forestales ha recordado que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "ha pedido sacar los incendios del debate político" mientras el secretario general socialista castellanoleonés "sigue con la lata de gasolina por esta tierra".

Tudanca, que ha recordado las cifras de superficie afectada por los incendios, que ha asegurado que las 95.000 hectáreas calcinadas por los fuegos en la comunidad -en datos de hace 20 días- suponen el 40 por ciento de la superficie total calcinada en España.

Igualmente, se ha preguntado si consideraban un "despilfarro" mejorar el dispositivo de incendios para que haya tareas de prevención todo el año y si ahora no lo es conceder por 100.000 euros un contrato para gestionar la información sobre el operativo de incendios "a un amiguete" -la pareja de un jefe de Servicio de la Junta-.

Además, ha apostillado Tudanca que este debate y esta sesión debería ser un momento para la condolencia y el ánimo a los familiares de los tres fallecidos en el incendio de Losacio (Zamora) "por el daño que han sufrido", pero ha censurado que el Gobierno de la Junta "no ha demostrad nada, ni empatía, ni perdón, por culpa de su indolencia y eficacia".

"Solo intentan blanquear su imagen y ahora prometen otra vez lo que han negado durante 20 años. Para salvar el puesto de Suárez-Quiñones y para salvar su puesto", ha concluido.

A ello ha sumado la situación de los consultorios en Sanabria, en Zamora, que según Luis Tudanca han estado cerrados durante algunas semanas este verano.

Mientras tanto, considera que los miembros del Gobierno autonómico "han estado a cambiar festivos de fecha, a eliminar las ayudas a las mujeres en el campo o a proponer contratar a desempleados para limpiar el monte para que se les quite la tontería". "Lo que no sé es si habrá monte suficiente para que se les quite a su Gobierno la tontería", ha ironizado el portavoz socialista.

Luis Tudanca ha concluido con una serie de propuestas planteadas por el PSOE y ha reclamado a Fernández Mañueco que el PP vote este miércoles a favor de la comisión de investigación en las Cortes sobre los incendios forestales.

"HABLE BIEN DE CYL AUNQUE SEA UNA SOLA VEZ"

En su última réplica, el presidente de la Junta ha reclamado a Luis Tudanca que "hable bien de Castilla y León aunque sea una sola vez" porque considera que "la imagen que tiene de esta tierra es claramente negativa".

También le ha recordado que Tudanca no ha hablado de la situación económica y de la "mayor escalada de precios" en España, mientras el presidente del Gobierno actúa "tarde y mal". Igualmente ha apuntado que según los argumentos del PSOE fuera de Castilla y León los incendios "son culpa del cambio climático" pero aquí "tiene la culpa el operativo de incendios".

Tras defender que los consultorios no han estado cerrados este verano, Fernández Mañueco ha insistido en que el Gobierno de la Junta ha tomado numerosas medidas para mejorar la situación de las familias, de las empresas o de la Sanidad y de hecho le ha acusado a Tudanca de "copiar" la dotación de 14 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de la comunidad para homologar a medios extracomunitarios.