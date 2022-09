L'Audiència de Castelló condemna a 10 anys de presó a un home que va provocar el suïcidi d'un menor d'edat

L'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a deu anys de presó per un delicte d'homicidi a l'home al que un jurat popular va declarar culpable el passat mes de juliol de provocar el suïcidi d'un menor d'edat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La sentència, en aplicació del veredicte del jurat, estableix com a fets provats que l'acusat va contactar l'1 de desembre de 2016 a través de l'aplicació WhatsApp amb la víctima, aleshores de 17 anys, i li va enviar més de 119 missatges amb contingut intimidatori i amenaçador en menys de tres hores.

L'adolescent va arribar a demanar reiteradament disculpes al seu interlocutor, li va comunicar que era menor d'edat i li va advertir que si continuava així s'anava a suïcidar.

No obstant açò, l'acusat -precisa la resolució judicial-, sent "plenament sabedor de l'angoixa i del desassossec" que estava generant al xic i de l'"alta probabilitat que es produïra la mort del menor suïcidant-se com li havia anunciat, i acceptant-ho", va continuar amb l'enviament de missatges.

Finalment, la vesprada d'eixe mateix 1 de desembre, la víctima es va llevar la vida a la seua vivenda.

La sentència, que pot ser recorreguda ara en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, fixa indemnitzacions per un total de 173.000 euros a favor dels pares i el germà del mort per danys morals.