Britney Spears explica las razones por las que ya no cree en Dios: "Si existiera, no habría permitido que algo así me sucediera"

Britney Spears sigue generando expectación en el mundo de los famosos. Después de la entrevista que ofreció Jayden, su hijo mayor, opinando de ella, la cantante le respondió por redes sociales, pero ha querido seguir hablando.

Esta vez ha sido a través de un audio, en el que, aparte de expresar su molestia con su familia, tanto con sus hijos como con su padre, ha querido dejar claro que ya no cree en Dios.

"Jayden, mientras desacreditas mi comportamiento, como lo ha hecho el resto de mi familia con frases como 'Espero que se mejore', 'Voy a rezar por ella', sigo trabajando para que mi mamá pueda pagar sus cuentas legales y su casa. ¿Rezar para qué?", comenta la intérprete.

Muy indignada y decepcionada con ellos por como se ha sentido tratada, da las razones por las que ya no cree en nada: "Mi padre debería estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea", afirma rotundamente.

Asimismo, aprovecha para seguir respondiendo a su hijo. "Te gustaba verme y pensar que algo que estaba mal conmigo. No necesitaba una familia que escondiera cosas en las casas ni hablara a mis espaldas. Yo necesitaba amor incondicional y apoyo", le confiesa directamente.