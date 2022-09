¿Con corbata o sin corbata? El enfrentamiento entre PSOE y PP en el debate del Senado queda patente en los atuendos

En el cara a cara que se celebra este martes en el Senado cada detalle cuenta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan por primera vez tras el arranque de curso y con el periodo electoral que se acerca en la cabeza. En este contexto, y al hilo de la recomendación de Pedro Sánchez en materia de ahorro energético, la bancada socialista ha dejado en casa la corbata.

El propio Sánchez, que el pasado 29 de junio pidió a sus ministros y al sector privado que evitaran usar la corbata "para gastar menos en aire acondicionado", ha aparecido este martes en la cámara alta desprovisto de esta prenda. "No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen", exclamó el presidente en aquella comparecencia.

Los que han hecho caso omiso del consejo del jefe del Ejecutivo han sido Feijóo y los senadores del Partido Popular, que han optado por la tradicional corbata para la ocasión.

El visible enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular comienza en el atuendo y quedará patente en cada discurso que se pronuncie hoy en el Senado. Ambos partidos deberán, sin embargo, tratar de acercar posturas para afrontar la crisis económica y para renovar, tras cuatro años de caducidad, el Consejo General del Poder Judicial.