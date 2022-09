Calvo sobre el lobo: "O aprobar nuestro programa como hemos hecho, o seguir sin controlar la población"

20M EP

NOTICIA

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se ha referido este martes a la fauna salvaje, señalando que "se han incrementado los baremos para pago de daño" y se ha iniciado una nueva estrategia para el control poblacional del jabalí. En el caso del lobo, ha reiterado un mensaje: "O nos adaptamos o no podemos hacer nada. O aprobar nuestro programa como hemos hecho, o seguir sin controlar la población del lobo. Y los ganaderos no pueden permitirse que no hagamos nada".