La Superilla Barcelona conservará las vías del antiguo tranvía halladas durante las obras

El aspecto final de la Superilla Barcelona incorporará un cambio respecto a lo previsto inicialmente después de que las obras para construirla, que empezaron en agosto, hayan destapado las vías del antiguo tranvía de la ciudad en la calle Girona. Y es que el Ayuntamiento ha decidido dejarlas donde están y no volverlas a cubrir, para proteger la "memoria" de este medio de transporte.

Lo ha anunciado este martes a través de Twitter la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, que ha afirmado que las vías "son el testimonio de una ciudad donde el transporte público era protagonista" y de que "el Eixample no siempre ha estado saturado de coches y humo". "Con la Superilla Barcelona pronto dejará de estarlo", ha celebrado.

Sanz, además, ha apuntado que se seguirá el ejemplo de Valencia, donde "las vías que aparecieron durante la reforma de la plaza de la Reina se han integrado en el pavimento".

Asimismo, ha señalado que las vías han emergido en Barcelona "150 años después del primer tranvía", ahora que el Ayuntamiento tiene previsto ampliar el recorrido del actual por la avenida Diagonal porque lo considera "un elemento clave para hacer frente a la emergencia climática".

"El Eixample de Cerdà no es el del asfalto, el humo y la contaminación. El Eixample que ideó Cerdà era el de las aceras anchas, las calles verdes y el tranvía; una ciudad jardín que priorizaba a las personas, y que ahora empezamos a hacer realidad con la Superilla Barcelona", ha continuado Sanz.

Era una reclamación

El foro transport.cat había reclamado mediante Twitter que se conservaran las vías encontradas con las obras. "No interferían para nada y mostrarían la historia del transporte", señaló, y añadió: "¿Estáis a favor?

Así será la Superilla Barcelona

Los trabajos que comenzaron en agosto, con una duración de unos ocho meses y medio, serán para hacer realidad las cuatro primeras calles de la Superilla Barcelona: Consell de Cent, Rocafort, Girona y Comte Borrell.

Tras las obras, estas vías contarán con 31 plazoletas en los cruces y su superficie verde pasará del 1% al 12%, para lo que se plantarán 438 árboles. Se calcula una ganancia 58.000 m² de espacio público recuperados al asfalto.

Las cuatro calles no se transformarán en su totalidad, sino en determinados tramos. Las obras de Consell de Cent se realizarán entre Vilamarí y el paseo Sant Joan; las de Girona, entre la Gran Via y la Diagonal; las de Rocafort, de la Gran Via a la avenida de Roma; y las de Borrell, también de la Gran Via a Roma.

Después de los trabajos, desaparecerán de estos cuatro ejes los controvertidos elementos provisionales que el Consistorio instaló en ellos para empezar a dar más espacio al viandante ya antes de que comenzaran. Será, pues, el adiós en estas vías al denominado urbanismo táctico, es decir, a los bloques de cemento para sentarse, las bolas de hormigón para que los niños jueguen o la pintura amarilla sobre el asfalto.

Las 31 plazoletas previstas en los cruces tendrán 1.450 m² y los 438 árboles que se plantarán, en la parte central de las calles para que puedan crecer más y ser más frondosos, servirán para pasar de los 1.074 actuales a los 1.512. Serán de 54 especies diferentes y se excluirá el plátano para evitar alergias. También está previsto plantar 7.930 m² de especies arbustivas y vivaces.

Las calles tendrán plataforma única y su pavimento consistirá en 'panots' y granito, con lo que se eliminará por completo el asfalto. Además, con el objetivo de que sean 100% accesibles, contarán con elementos como encaminadores o indicadores acústicos en los pasos de cebra. El terreno será permeable para que pueda infiltrar el 30% del agua de la lluvia.

Asimismo, se instalarán 1.000 elementos más de mobiliario urbano, como bancos, fuentes o mesas, y se pasará de una iluminación pensada sobre todo para la circulación de los vehículos a una a la medida del peatón, para lo que se instalarán farolas más bajas.

Además de las 31 plazoletas, se construirán cuatro plazas de unos 2.000 metros cuadrados en los cruces de Consell de Cent con Girona, Comte Borrell, Enric Granados y Rocafort.

Una vez la Superilla Barcelona esté terminada, lo que está previsto en 2030, se compondrá de 21 calles (33 kilómetros) y 21 plazas y generará 6,6 hectáreas de verde urbano y 33,4 de espacio peatonal, principalmente en el Eixample. En este distrito, por donde en la actualidad pasan diariamente 350.000 vehículos, viven una 250.000 personas.