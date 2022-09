L'IVAM ofereix 30 projectes de mediació cultural i noves activitats per a majors de 55 anys i docents

El pròxim 8 de setembre a les 11.00 hores l'IVAM explicarà el programa en una jornada de portes obertes dirigida a professorat, professionals de la mediació i persones interessades en general, als quals se'ls entregarà un certificat d'assistència.

Els assistents rebran publicacions especialitzades, es facilitarà el carnet de la biblioteca de l'IVAM al professorat que ho sol·licite, hi haurà una animació lectora a càrrec de l'escriptora Fani Grande, relectures a les exposicions i temps per a intercanvi d'idees durant la pausa del café, avança el museu en un comunicat.

L'objectiu de la programació educativa de l'IVAM per al curs 2022-2023 és "establir vincles entre el museu i la comunitat educativa que possibiliten nous aprenentatges, expandir i diversificar els continguts del currículum en els diversos cicles (Infantil, Primària, Secundària) i desenvolupar conceptes transversals com l'autonomia, el pensament crític i la creació contemporània".

Les activitats s'emmarquen en cinc grans àrees d'acció. La primera d'elles, 'L'IVAM en viu', engloba projectes inspirats en les exposicions i la col·lecció de l'IVAM, amb format presencial.

Inclou iniciatives per a descobrir les obres d'art des dels ritmes i els llenguatges de la primera infància, una dinamització a partir de l'obra de Teresa Lanceta posant el focus en el treball tèxtil i els seus derives o una activitat per a jóvens de Secundària a partir de l'exposició 'Lejos del vacío. ZERO y el arte de postguerra en Europa'.

'El museo del NO', per la seua banda, ofereix un espai per a repensar els museus des dels públics més joves, donant-li veu a la infància i l'adolescència.

Com a novetat, aquesta temporada educativa s'engega la iniciativa 'Els grans de l'IVAM', que pretén conformar un grup estable de visitants sènior (majors de 55 anys) interessats a ampliar coneixements sobre història de l'art contemporani, creació artística i museus a partir de les exposicions del museu.

El segon eix d'actuació porta per títol 'L'IVAM al territori' i engloba projectes artístics d'immersió en el context, desenvolupats al llarg de la Comunitat Valenciana.

Enguany s'organitza la tercera edició de 'El rum-rum serà memorable' -destinat a col·legis rurals agrupats- i 'A prop' -orientat a centres singulars-, als quals se sumen les mediacions de 'Confluències', amb les quals es pretén acostar l'art al territori rural.

ENTORN URBÀ

Amb 'L'IVAM és barri' el Museu desenvolupa projectes educatius dissenyats a partir de converses mantingudes amb la comunitat educativa per al seu context "més pròxim i l'entorn urbà".

Aquesta temporada, l'IVAM també amplia el seu pla educatiu amb accions formatives i projectes desenvolupats expressament per a la comunitat docent. Des de col·laboracions específiques fins a tallers participatius, 'Mestres al museu' sorgeix a partir de les necessitats del professorat de tots els nivells educatius.

Dins d'aquesta línia, el Programa d'Art i Context obrirà un espai de mediació i investigació docent. També es realitzaran les VI Jornades d'Intercanvi d'Experiències d'Educació Plàstica Visual i Audiovisual al costat del Cefire artístic expressiu i l'Associació Valenciana de Professorat de Dibuix.

La informació sobre el calendari, el procediment de reserva i els horaris es troben en la web del museu: