Luján Argüelles mejor que nunca, tres influencers y mucho salseo en lo nuevo de Netflix: '¿A quién le gusta mi follower?'

Borja B. Hojas/Getty Images for Netflix

Las redes sociales, por no hablar de las apps creadas exprofeso, han abierto todo un mundo de posibilidades en eso de ligar. Poder contactar con alguien que esté en el último rincón del planeta multiplica las opciones, aunque solo sea por estadística, de encontrar a nuestra media naranja. Pero ¿sabemos elegir? Quizá no. Para mejorar eso, o para intentarlo, llega el dating-show ¿A quién le gusta mi follower?, de Netflix, que se estrena el 8 de septiembre.

La carismática Luján Argüelles presenta este programa en el que tres grandes influencers, Jedet, Aroyitt y Jonan Wiergo, hacen de asesores del amor de tres de sus followers, que van conociendo y teniendo citas con candidatos y candidatas. Sí: el espíritu tróspido 2.0 para el siglo XXI.

La mecánica de este reality es simple: Los influencers se convierten en asesores de un follower que irá eligiendo y descartando candidatos a quedarse con su amor. No hay etiquetas, ni límites, pueden ser hombres, mujeres, uno, dos, tríos, ninguno...

Luján Argüelles hace de maestra de ceremonias y le pone sarcasmo y en ocasiones sentido común a este ir y venir de sentimientos como sólo ella sabe hacerlo, con ese comentario afilado que entra con gusto y hace reír por clavarse justo donde debe.

Jedet, actriz, cantante, modelo e influencer se encarga de pastorear a un joven heterosexual que aprenderá a ver más allá de las apariencias. Jonan Wiergo conducirá por los procelosos mundos de la multitud a un díscolo muchacho y Aroyitt será la mentora de una joven que no tiene prejuicios.

"La audiencia se va a encontrar una manera de ver la vida y enfrentarse a las relaciones distinta a todo. Vamos a tener protagonistas que transitan por territorios del amor que no hemos visto. Yo soy una mujer tremendamente convencional en el amor y se supone que todo lo que tenía que ver haría que me saltasen las pestañas postizas. Pero no ha sido así porque todo es muy natural y está reflejado así. Es magia", avanzaba Luján Argüelles en la presentación de este dating-show en el FesTVal.

A Jonan Wiergo el concepto de este tipo de programas le ha cambiado: "Cuando veía este tipo de realities pensaba que estaba todo organizadísimo porque es un tiempo muy reducido para enamorarse de algo, pero todos se enamoran. Todo se vive muy intensamente", avanzaba sobre su experiencia.

"Yo no me enamoro tan rápido porque no soy una básica, pero nuestros pretendientes, que tienen un hervor, sí", decía como siempre, entre la broma y la verdad, Jedet.

Para Aroyitt, una joven gamer acostumbrada a estar en su cuarto y frenta a una pantalla, ha sido todo un cambio. "Nunca había estado trabajando en formatos así, era de estar trabajando en mi habitación al estar en mi casa. Ha estado genial", apuntaba.