Especialistes de tot el món analitzen en la UPV el llegat i les tendències actuals del disseny arquitectònic

La trobada està inclosa en el programa oficial de València Capital Mundial del Disseny 2022 i és "el més important quant a arquitectura dins d'aquesta gran cita", ha destacat la institució universitària en un comunicat.

En el congrés d'enguany, el títol del qual és 'Diseño Moderno: compromiso social y calidad de vida', s'abordaran diferents aspectes del disseny i l'arquitectura des d'una òptica social. En aquest sentit, l'organització ressalta la idea que les presentacions estaran "en sintonia amb les necessitats i demandes actuals de les persones, traçant una mirada que anirà més enllà de la pura arquitectura pel que fa a la conservació o renovació d'edificis, llocs o veïnats".

Els 117 treballs que es presentaran al llarg dels tres dies giraran sobre cinc temàtiques: les contribucions específiques de l'avantguarda europea, l'expansió internacional en temps de postguerra, la contribució llatinoamericana, el paper de les dones pioneres i la identitat cultural pròpia d'Espanya i Portugal.

Dirigit per la catedràtica Carmen Jordá i per la professora titular Maite Palomares, les dos del Departament de Composició Arquitectònica de la UPV, l'esdeveniment pretén proporcionar una perspectiva global entorn de la manera com s'ha desenvolupat fins als nostres dies el disseny modern en el camp de l'arquitectura.

Al seu torn, la idea és "ampliar el focus" sobre molts dels aspectes complementaris i més actuals sobre aquesta qüestió, com per exemple les condicions de salut dels espais habitables arran de la pandèmia de la Covid-19.

A més de les 117 presentacions, DoCOMoMo comptarà enguany amb la participació de sis ponents de reconegut prestigi internacional. Així doncs, el congrés oferirà als assistents les ponències de Barry Bergdoll, professor d'Història de l'Art en l'Universitat de Columbia i curador en el Departament d'Arquitectura i Disseny del Museu d'Art Modern de Nova York; de l'arquitecta i crítica Ana Tostõés; i la del doctor arquitecte i catedràtic de Projectes en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid i chair del Departament d'Arquitectura de la Universitat d'Harvard, Iñaki Ábalos.

De la mateixa manera, oferiran altres tres conferències Zaida Muxí, arquitecta, urbanista i doctora per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla; Wessel de Jonge, projectista especialitzat en la reutilització adaptativa d'edificis; i la professora d'Història de l'Arquitectura i directora del programa de doctorat en Arquitectura de la Universitat de Yale, Joan Ockman.