CSIF insta una revisió "exhaustiva" de centres abans de l'inici de curs i pregunta per l'estat d'Edificant

20M EP

NOTICIA

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha preguntat per escrit a la Conselleria per la situació dels centres educatius a la Comunitat Valenciana i per l'estat actual del Pla Edificant, al mateix temps que ha reclamat una revisió "exhaustiva" de les instal·lacions abans de l'inici de curs, que arranca dilluns que ve.