Les Corts ordena l'activitat de la resta de l'any mentre els partits definixen els seus calendaris per a triar candidats

Per al mes de setembre, el calendari estarà marcat per les comissions parlamentàries, la fi dels terminis de presentació d'esmenes i el Debat de Política General (DPG) el 27 i 29 de setembre. La falta de ple ordinari en aquest mes (el primer serà el 19 i 20 d'octubre) ha alçat crítiques per part de l'oposició.

La síndica 'popular', María José Catalá, ha mostrat "sorpresa" perquè no haja compareixença de Puig en Les Corts fins al DPG, mentre que la de Vox, Ana Vega, ho ha lligat directament amb la compareixença davant el jutjat de l'ex-vicepresidenta, Mónica Oltra, en el cas que investiga el presumpte encobriment d'abusos del seu ex-marit per part de la Conselleria, que es produirà el 19 de setembre. Vox i Ciutadans han criticat que el debat siga l'última setmana de mes, encara que en els últims anys s'ha realitzat d'aquesta manera. De fet, les dates d'enguany són les mateixes que les de 2021.

Amb tot, el mes de setembre portarà diverses cites d'interés: com la compareixença de la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, per a informar dels incendis i el succés en el Medusa Festival, que tindrà lloc en comissió el 16 de setembre. També compareixerà la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, per a informar sobre l'inici de curs, encara que encara no hi ha data. Tant Bravo com Tamarit han sol·licitat elles mateixes comparéixer.

Quant a les lleis que queden pendents per aprovar, en aquest mes es tanca el termini de presentació d'esmenes de diverses d'elles. El divendres 9 acaba el de Benestar Animal; el dia 21, el de Canvi Climàtic i el 23, el de la Taxa Turística. L'altra llei el debat de la qual està pròxim és la d'Economia Circular, per a la qual ja ha acabat el termini de presentació d'esmenes.

El mes d'octubre tindrà dos dels quatre plens ordinaris que celebraran Les Corts en aquest període de sessions: el 19 i 20, i el 26 i 27. A més, està establit que el projecte de pressupostos ha de presentar-se abans del dia 31.

Precisament els comptes de 2023 coparan en bona mesura l'activitat parlamentària del mes de novembre. Del 2 al 4 se celebraran les compareixences en comissió dels consellers per a anunciar les línies d'actuació dels seus departaments. El 15 i el 18 se celebraran respectivament els debats de totalitat sobre la llei de Pressupostos i la d'Acompanyament. A més, hi haurà plens ordinaris el 9 i 10, i el 23 i 24.

Al desembre se seguirà debatent sobre pressupostos. El dia 1 serà el torn de les esmenes a la llei d'acompanyament que es tracten en Comissió, mentre que el 12, 13 i 14 es debatran les esmenes als pressupostos. Finalment, el ple d'aprovació dels comptes de 2023 està previst per al 20, 21 i 22 de desembre.

GENER

Quant al mes de gener, que habitualment és inhàbil, Compromís ha proposat que sí hi haja activitat parlamentària enguany. La síndica, Papi Robles, ha indicat que és una proposta que els agradaria mantindre per a la resta de l'any. La síndica de Cituadans, Ruth Merino, s'ha mostrat a favor d'aquesta proposta també.

No obstant açò, la síndica del PSPV, Ana Barceló, ha dit no ser partidària d'aquesta mesura, en considerar que el calendari permet desenvolupar l'activitat parlamentària sense necessitat d'habilitar eixe mes. No obstant açò, ha deixat la porta oberta a debatre-ho quan s'acoste la data.

LLISTES MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES

L'altre gran tema de la Junta ha sigut les dates que planegen els partits per a la presentació de les seues llistes autonòmiques i municipals. La tònica general és que es triaran primer els candidats locals i ja en 2023 es tractaran les llistes a les Corts. Almenys eixa és la intenció que han mostrat PP, Compromís i Esquerra Unida.

En el PSPV, s'espera que les candidatures comencen a definir-se de cara al mes d'octubre. De fet, aquesta mateixa vesprada celebren una executiva ordinària. Coincideixen a convocar aquest òrgan amb Compromís, que aprovarà el seu reglament de primàries en la seua executiva d'aquest mateix dimarts.

Segons la síndica, Papi Robles, la formació valencianista pretén tindre canalitzades les seues candidatures municipals en el pròxim mes, i que cada agrupació local ja haja decidit quina és la seua manera de triar candidat. Les primàries són la primera opció, però si més del 75% de la militància del municipi està d'acord, pot plantejar-se una elecció d'un altre tipus.

Per part del PP, s'espera que la majoria de candidatures municipals es coneguen de cara al 9 d'Octubre, encara que la pròpia síndica, María José Catalá, ha apuntat que pot haver-hi casos en els quals la proclamació siga posterior. Les llistes autonòmiques queden per a 2023, i es decidiran prop del final del període de sessions d'hivern, alguna cosa en el que coincideixen amb Compromís.

No obstant açò, en Esquerra Unida prendran la decisió al revés: s'espera que al novembre es coneguen els candidats autonòmics i per a gener, les alcaldies. No obstant açò, en aquesta última formació estan a l'espera de conéixer les possibles "confluències" amb altres forces. La portaveu adjunta d'Unides Podem per EUPV, Estefanía Blanes, ha indicat que açò serà així en cas d'aprovar-se el reglament en el pròxim Consell Nacional.

Els qui tenen més dubtes respecte als seus processos són Podem i Ciutadans. Mentre que Pilar Lima ha declinat avançar res del procés que seguirà la formació morada, Ruth Merino ha admès que no sap si continua la idea de celebrar les primàries autonòmiques a l'octubre. D'altra banda, els candidats de Vox els nomenarà la direcció nacional.