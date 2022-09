Barbón, en la primera piedra de la ampliación de Cabueñes: "Los plazos y los compromisos se están cumpliendo"

"Los plazos y los compromisos se están cumpliendo", ha recalcado Barbón respecto a la obra de ampliación, de la que ha incidido en que supone también dar paso a otra etapa en la sanidad asturiana.

Así lo ha señalado durante un acto, en la zona de ampliación del hospital de Cabueñes, en la que se ha introducido en una 'urna del tiempo' distintos objetos.

En el acto han participado, además, el consejero de Salud del Principado, Pablo Ignacio Fernández, los alcaldes de Gijón, Carreño y Villaviciosa, Ana González, Amelia Fernández y Alejandro Vega, respectivamente, el gerente del área V sanitaria, Manuel Bayona, y el empleado de mayor edad del hospital, Miguel Dúo Buendía.

Barbón, asimismo, ha recalcado que la ampliación de Cabueñes es la obra más esperada en Gijón y toda el área quinta sanitaria, que incluye a los concejos de Carreño y Villaviciosa, además de Gijón, por lo que se atiende a unas 300.000 personas.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a cuantos han hecho posible que hoy se colocará la primera piedra de ampliación, como son los ex consejeros de Salud Faustino Blanco y Francisco del Busto y también las dos ex alcaldesas gijonesas, Paz Fernández Felgueroso (PSOE) y Carmen Moriyón (Foro). Sobre la actual regidora, ha incidido en que no ha dejado de urgir la obra desde el inicio de su mandato.

Al tiempo, ha recalcado que hubo que trabajar "contra el reloj" para volver a aprobar la segunda licitación de los trabajos en 2021, con un presupuesto que prácticamente doblaba el anterior.

"El Gobierno de Asturias reaccionó, se empeñó en la búsqueda de una solución y la alcanzó en un plazo récord", ha asegurado, además de remarcar que el compromiso del Principado con Gijón, con Cabueñes y con la sanidad pública es "una realidad tangible".

Barbón ha aprovechado para reivindicar el esfuerzo del Principado en asegurar la calidad sanitaria frente a los recortes aplicados en otras comunidades. Como ejemplo, ha citado que a lo largo de esta Legislatura se han continuado haciendo reformas en el actual edificio del hospital gijonés e inversiones en alta tecnología.

A esto ha sumado que el Consejo de Gobierno acordó destinar cerca de 900.000 euros a instalar una sala de radiología vascular intervencionista que permitirá realizar más operaciones quirúrgicas y de mayor complejidad.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Parejo a ello, ha resaltado la potente renovación en marcha gracias al Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología con cargo a los fondos Next Generation. Según Barbón, el desembolso asciende a 15,6 millones, de los que el Principado aportará 2,7 de recursos propios.

En total, serán 17 equipos de alta tecnología, incluida la sala de hemodinámica de Cabueñes. De estos, dos de ellos -un TAC y una resonancia magnética- se instalarán en Puerta de la Villa, también en Gijón, algo que, según él, suele estar reservada a los grandes hospitales.

Ha aludido, además, al uso de la cirugía robótica, que también será posible en Cabueñes, y que permitirá realizar intervenciones "mínimamente invasivas y con menos morbilidad". Para él, la sanidad asturiana está dando "un paso de gigante" hacia la vanguardia tecnológica que multiplicará su potencial diagnóstico y asistencial.

Se ha referido, además, a la respuesta "ejemplar" a la pandemia de la COVID-19 y las "sobresalientes" campañas de vacunación contra el coronavirus, como prueba del "buen hacer".

"Nadie puede poner en duda que Asturias se ha consolidado como una referencia de salud pública para toda España, un logro que sería impensable sin la colaboración y entrega de los profesionales, el auténtico corazón del sistema", ha destacado, con un especial agradecimiento a Miguel Dúo Buendía, como trabajador más veterano de Cabueñes y que esta es ya su quinta ampliación.

No ha ocultado, en cambio, problemas como las carencias de personal o las listas de espera; sobre los que ha indicado que están trabajando para solucionarlos. Para ello, se aumentaron plantillas hasta 20.510 personas en total, la cifra más alta de la historia de este organismo, según él.

Además, Asturias es una de las seis comunidades que aumentará el próximo año sus plazas de formación especializada, hasta sumar 256, incluida, por primera vez, la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil.

El consejero, por su parte, ha llamado la atención sobre que llegar hasta aquí no ha sido "nada sencillo" y refleja el compromiso y entrega "total" del Gobierno regional. En la urna ha introducido una carta de agradecimiento a quien ha hecho posible esta ampliación y a los profesionales sanitarios, así como los planos de la ampliación.

La alcaldesa gijonesa, en su caso, ha destacado que esta ampliación va a suponer la "modernidad" y que siga siendo punta de lanza de la sanidad pública. De hecho, ha señalado que lleva siempre con ella la tarjeta sanitaria, que es para ella como tener "un superpoder". Esta ha introducido la réplica de 'Las Letronas' de Gijón.

En el caso de Carreño, la alcaldesa ha metido en la urna una réplica de dos sardinas, como un emblema de lo que aparta el mar al concejo, y el de Villaviciosa un pañuelo de las fiestas del Portal, que se celebran estos días.

Por parte del gerente del área V, Bayona ha remarcado que en la ampliación de Cabueñes "ya no hay marcha atrás". Este ha introducido en la urna la Medalla de Plata del Principado otorgada a la comunidad hospitalaria de Cabueñes por su excelencia profesional y una insignia de las que se dan a los profesionales sanitarios cuando se jubilan.