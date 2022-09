ConfeComerç reclama "flexibilitat" en les mesures d'estalvi energètic i actuacions "a mitjà-llarg termini"

Torres, durant la presentació d'una nova campanya de ConfeComeç i preguntat sobre com està vivint el xicotet comerç la pujada dels preus de l'energia, ha assenyalat que a causa de la grandària d'aquests comerços tenen una afectació "més gran" que altres formats comercials la qual cosa els està impactant de manera "més" directa.

Al seu juí, el xicotet comerç està vivint amb "molta" dificultat aquesta situació ja que, segons relata, molts hostelers estan quedant-se "sense marge" perquè durant la temporada d'estiu i Falles -les millors en termes de vendes- no han guanyat diners tot i haver facturat "més" a causa de l'augment "desmesurat" de l'energia. Aquest responsable assenyala que, a conseqüència d'aquesta situació, molts hostelers li han trasllat les seues preocupacions de cara a hivern perquè eixos mesos "no són tan bons en vendes".

"Venim d'un dany de més de dos anys i mig ja tocats i ens enfrontem a un últim quadrimestre complicat", ha apuntat i ha insistit que "al final" si hi ha una pujada en el preu dels productes i no "només" de l'energia, hi ha "repercussions" en el preu final. Si pagues "més" pel producte que vas a vendre, ho has de vendre "més" car, ha apuntat, però ha remarcat que, malgrat açò, "en la mesura del possible" s'està intentant que l'afectació per la inflació es repartisca entre el consumidor i l'empresa.

Quant a la proposta de la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, d'aplicar topalls als productes alimentaris, el president de ConfeComerç ha considerat que és una mesura "arriscada" i que "s'està ficant en un sarau" que "no és molt recomanable" perquè es desconeixen els efectes que pot tindre i assenyala que "bons no poden ser".

MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC

Preguntat per la situació en la qual es troben les mesures d'estalvi energètic, Rafael Torres, ha explicat que des de ConfeComerç estan d'acord amb el fons i la fi de les mesures perquè considera que estan "tots en el mateix vaixell" però critica que les mesures es van dur a terme a l'agost "a corre-cuita". Pel que reclamen "més flexibilitat", "sentit comú" i "terminis més llargs".

En aquesta línia, sobre la regulació de la temperatura en els locals i comerços a un màxim de 27 graus, ha explicat que han demanat al govern que es complisca amb el reial decret 486/97 de l'any 97 -que segueix en vigor i parla de seguretat laboral en termes de temperatura- en el qual s'estableix una temperatura màxima de 25 graus en treballs lleugers i 27 en treballs sedentaris. "El comerç no és un treball sedentari, és lleuger perquè requereix certa activitat física", ha reivindicat.

"Nosaltres traslladarem als nostres associats que mantinguen amb sentit comú eixa temperatura màxima de 25 graus i que intenten des de la responsabilitat moure's dins d'això sempre mantenint la temperatura més alta possible perquè les condicions siguen les millors".

Torres sobre la mesura que obliga a tots els negocis i locals a tindre una porta i que té com termini màxim fins al pròxim 30 de setembre, ha valorat que és "absolutament inviable" ja que "només" a la Comunitat Valenciana estima que hi ha entre 10.000 i 15.000 portes que s'han d'adequar i calcula que en tot el país hi ha "més" de 100.000.

Per açò demana a l'Executiu central "flexibilitat", "sentit comú" i una ampliació del termini a més d'una línia d'ajudades "proporcional", ja que, segons ha assenyalat Rafael Torres, a la Comunitat es preveu una ajuda ajuste als 500.000/ 1 milió d'euros. "Si posem un cost mitjà de 300€, estem parlant de 25/30 milions d'euros. No crec que puguem traure eixa línia d'ajudes però anunciar un milió d'euros és una broma", ha subratllat.

"Estem demanant sensatesa, si ens estan obligant a fer una inversió, ajude'ns perquè no estem en una situació molt bona, i jo crec que si ens estan demanant responsabilitat també ha d'haver-hi per part de qui la demana", ha reclamat Torres.

Finalment, quant a la línia de mesures que traslladaran al Govern central, ha reclamat que es tinga en compte l'exempció d'informació de temperatures i humitat de locals i negocis de menys de 1.000 metres que contempla el reglament i que s'aplique en el reial decret perquè se'ls eximisca de l'obligatorietat.

"Més enllà de les mesures a curt termini cal prendre mesures en paral·lel a mitjà-llarg termini que vagen enfocades a una millora d'eficiència energètica. Canviar de manera permanent eixa eficiència energètica i posar sobre la taula tant als sectors com a les administracions perquè facen açò sostenible i no miren només el curt termini", ha conclòs.