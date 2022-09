El Real Madrid de la 'séptima', Fermín Cacho o Toni Nadal participarán en el Foro del Deporte de Santander

Este foro es un evento "único" en España, referente en el panorama deportivo nacional, respaldado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de la Fundación 'Deporte Joven', con el objetivo de dar a conocer las "historias vitales" de los grandes deportistas.

El evento, que se ha celebrado en seis ocasiones en León, lugar donde nació, y ahora se traslada a Santander, convertirá a la ciudad durante esos días, "en un referente y en la capital nacional del deporte", donde el FID ya celebró un evento este verano, reuniendo a los ganadores del TEKA Cantabria de la Champions de Balonmano en 1993.

En esta primera edición del FID, los deportistas invitados contarán sus experiencias vitales y participarán junto a los asistentes en actividades en diferentes zonas de Santander, según han explicado en su presentación en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual; el director general de Deportes, Mario Iglesias; el director de la Fundación 'Deporte Joven' del CSD, Félix Jordán; el director del FID, Francisco del Río, y su padrino, Emilio Amavisca.

La primera jornada del foro estará dedicada a los deportes olímpicos y en ella participarán figuras como Fermín Cacho, Ruth Beitia (ex saltadora de altura), Gervasio Deferr (ex gimnasta) o Javier Sotomayor (ex saltador de altura).

En la segunda, tendrá lugar el reencuentro del Real Madrid de la temporada 1997-98, el equipo que ganó la séptima Liga de Campeones del club blanco en Amsterdam, tras más de 30 años sin lograrlo, frente a la Juventus. La organización todavía no ha dado a conocer los participantes de esa jornada, a excepción de Emilio Amavisca.

En la última jornada participará Toni Nadal y después se resaltará la figura de la mujer en el deporte internacional con las ponencias de las deportistas Lydia Valentín (halterofilia), Gema Mengual (ex capitana de natación sincronizada) y Sara Andrés (ex atleta paralímpica).

Igual ha destacado el apoyo de empresas públicas y privadas para sacar adelante este tipo de eventos, así como el trabajo colaborativo realizado desde las instituciones regionales por "causas nobles" como este foro, que considera que "cierra el círculo" para el mundo deportivo en Santander.

También ha remarcado los "valores" que el deporte enseña en los más jóvenes, como el trabajo en equipo o la perseverancia, que según ha señalado "se verán en esos tres días" explicado por los propios deportistas.

Félix Jordán, por su parte, ha destacado a Cantabria como un lugar "muy deportivo" y "apropiado" para celebrar un evento de este calibre. Además, ha remarcado su "apuesta decidida" en estos foros, que permiten "la promoción y difusión" de grandes deportistas que son motivo "inspiracional" para todos los asistentes.

Mario Iglesias a su vez ha destacado la importancia de este evento a nivel nacional, que "logrará teñir de deporte toda la ciudad". Además, ha considerado que la Sala Argenta es el "mejor lugar" tras la primera toma de contacto con el evento del TEKA Cantabria que "logró hacer pequeña" la Sala Pereda del Palacio.

El director del FID ha agradecido a las instituciones y a los patrocinadores del evento por hacer posible "un sueño de un amante del deporte" y ha asegurado que "quería entrar en Santander por la puerta grande".

Además ha destacado la calidad de este foro "único, artesanal y con pocos recursos". Por último, Del Río ha asegurado que "quiere crear un legado" en Cantabria.

Amavisca ha subrayado "el tesón y la perseverancia" de Francisco del Río por lograr traer un cartel "tan importante" en la primera edición. Además, el ex-futbolista ha remarcado que este foro entrará en "la historia de la ciudad".

A la presentación también han asistido el director general del Grupo Bárymont, Javier Montaraz, y la directora de Bahía Home, Lola González-Mesto. Ambos han destacado la presencia del FID en Santander que permite "promover el deporte" y según han dicho eso significa "regalar salud a los ciudadanos de Santander".

