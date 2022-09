Mínguez recalca la "intenció clara" de vacunar als xiquets contra el papil·loma i que es farà "en qüestió de setmanes"

Així ho ha declarat el responsable de política sanitària del Consell a preguntes dels mitjans a Meliana (València), on ha realitzat una visita a la reforma del centre de salut.

"Al llarg d'aquesta setmana -ha detallat- es reunirà la ponència de vacunes que normalitza les indicacions a nivell nacional. Nosaltres de totes les maneres vacunarem als xiquets a partir dels 12 anys quan comence el curs escolar (que arranca el 12 de setembre), però no puc donar en aquests moments una data concreta".

"Però la intenció és clara i és qüestió de setmanes. Estem començant el curs el dia 12, doncs, en el moment oportú, quan tinguem suficients vacunes etc. començarem a vacunar igual que a les xiquetes", ha postil·lat.

Mínguez també s'ha referit a la vacunació anticovid i ha comentat que aquesta setmana se celebrarà una reunió a nivell nacional per a acordar "el moment oportú" per a iniciar una nova administració de dosi "el més prompte possible" en primer lloc a majors de 80 anys i usuaris de residències.