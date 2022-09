Anabel Pantoja revela su peso actual y los kilos que ha ganado en verano tras 'Supervivientes'

Luces y sombras en la vida actual de Anabel Pantoja. La influencer, que fue una de las protagonistas absolutas de la última edición de Supervivientes, encontró allí el amor junto a Yulen Pereira, con el que vive en una eterna luna de miel desde que salieran del reality.

Sin embargo, la vida le ha dado nuevamente un revés con la delicada salud de su padre, nuevamente ingresado, lo que ha hecho que la televisiva no se separa de él y permanezca los últimos días en Sevilla.

Más allá de todo eso, la influencer se debe a sus seguidores y con ellos ha compartido que, para evitar el temido 'efecto rebote', practica una rutina de ejercicios que hacen que esté en plena forma física.

Aun así, Anabel ha ganado algún que otro kilo por los excesos del verano, ya que, tal y como ella misma ha reconocido, no se ha privado de absolutamente nada durante sus vacaciones, repartidas entre Ibiza, Egipto y Menorca.

"Me he pesado en el gimnasio y estoy en 59,7 kilos. He engordado como tres kilos desde que salí de la isla", ha revelado la joven en sus stories de Instagram ante sus seguidores.