Vox afea a Muñoz que "condene a la miseria" a los barrios más pobres "al no ejecutar las inversiones"

En un comunicado, Peláez ha manifestado que "Sevilla tiene un alcalde que trabaja en contra de los intereses de los barrios más desfavorecidos y de los sevillanos con menos recursos económicos, sociales y culturales, como demuestra que no haya gastado un sólo euro este año en el Polígono Sur, ni haya cumplido sus promesas en cuatro distritos de la ciudad".

"Los datos publicados en prensa debería hacer recapacitar al alcalde y a su equipo de gobierno, aún más paralizado desde la huida de Juan Espadas -su predecesor en la Alcaldía-", ha añadido Peláez. "Nos parece extraordinariamente grave que el regidor castigue así a los barrios más pobres, negándoles el pan y la sal". "Pero si vergonzante es no invertir allá donde se necesita, más grave nos parece tener presupuesto y no ejecutarlo, como demuestra que el Ayuntamiento haya gastado solo el 11% de los presupuestos destinados a los distritos". Con todo esto, a Muñoz "se le debería caer la cara de vergüenza".

La portavoz municipal de Vox ha apostillado que "al final, se demuestra que todos los planes y proyectos de Muñoz son papel mojado, pura propaganda electoral", a la vez que ha aconsejado al alcalde que "no pretenda caer en la tentación de engañar nuevamente a los sevillanos presumiendo de un nuevo aumento del presupuesto en gasto social, cuando luego no es capaz de ejecutarlo, o no lo hace porque no está entre sus prioridades".

"Resulta siniestro que el PSOE pretenda ahora el contacto directo con la piel de los vecinos cuando los han empobrecido hasta límites increíbles, mientras les pisan el cuello asfixiándolos a impuestos; cuando no ayudan a los hosteleros, comerciantes o trabajadores ni por supuesto a las familias". Al final, "como quedó en evidencia el sábado pasado con la visita de Sánchez a Sevilla, solo podrán realizar visitas blindando las calles para que los vecinos no se les acerquen", ha ahondado la portavoz de la formación.

Peláez ha advertido de que, "frente a un Gobierno socialista que hurta las inversiones a los barrios, pero que dedica 1,7 millones de euros a cooperación al desarrollo, o que se funde 1,1 millones en un festival de Cine europeo de muy escaso recorrido, llegará Vox con una agenda reformista que suprimirá todo gasto superfluo o innecesario, como los 26 millones que este equipo de gobierno dedica a proyectos puramente ideológicos". De esa manera, "no sólo reduciremos la presión fiscal sino que dedicaremos el dinero a lo realmente necesario ejecutando la totalidad de lo presupuestado".